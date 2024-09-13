Цифровой прорыв: Украина вошла в топ-6 стран мира по принятию криптоактивов

Украина заняла шестое место по уровню принятия криптоактивов. Следовательно, в 2024 году страна поднялась на шестую строчку в глобальном индексе и опередила Россию.

Глобальная криптовалютная активность

В то же время эксперты компании Chainalysis сообщили, что в период с 2023 по 2024 год общая стоимость глобальной криптовалютной активности значительно выросла и превысила уровень 2021 года.

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Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, для сохранения нынешнего темпа развития и дальнейшего продвижения в сфере необходимо легализовать криптовалютный рынок в Украине.

Интересно! Отмечается, что в 2023 году рост уровня принятия было преимущественно характерным для стран с доходом ниже среднего, но теперь эта тенденция стала более глобальной.

Запуск спотовых биржевых фондов в США привел к росту общей стоимости биткойн-активности во всех регионах. Таким образом, первую пятерку рейтинга возглавляют Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам. В топ-10 также попали Россия, Филиппины, Пакистан и Бразилия.

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