Обменники или биржи: что выбрать владельцам криптовалюты
На рынке криптовалюты есть два самых популярных способа осуществлять покупку и продажу монет – это обменники и биржи. Между ними есть принципиальная разница, которая влияет на удобство и цену транзакции.
Что такое криптобиржи
Криптобиржи – это платформы, на которых можно осуществлять различные транзакции и имеют широкий выбор цифровых активов для обмена и различные торговые инструменты, такие как фьючерсы и опционы. Они важны для крипторинка, потому что обеспечивают ликвидность рынка.
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Для новичков такие сервисы могут быть затруднены, потому что регистрация и верификация может длиться очень долго. Также бывает, что биржа не работает с фиатными валютами, потому придется выполнять дополнительные действия, чтобы перевести деньги в цифровую валюту.
Биржи делятся на следующие виды:
- спотовые;
- по маржиналной торговле;
- фьючерсные;
- децентрализованные.
Что такое обменники
В отличие от бирж, обменники торгуют тем, что есть и предлагают фиксированные цены без возможности торга. Такие платформы зарабатывают на комиссиях, обычно составляют 1,5 – 5%, что делает их менее выгодными для обычных пользователей.Напомним! Принцип работы очень прост – заказчик переводит биткойны на счет исполнителя, после чего исполнитель переводит законвертируемый эквивалент в другой валюте на счет заказчика.
Способы покупки BTC в различных сервисах могут отличаться, например, это могут быть только другие биткойн-кошельки, кошельки фиатных финансовых сервисов, банковские карты или даже наличные деньги. Именно поэтому обменники часто выбирают для транзакций, например между компаниями.
В Индонезии откроют первую биткойн-биржу
- Все транзакции цифровых активов можно осуществлять исключительно на национальной бирже рассказал глава регулятора Дидида Нурдиатмоко.
- Также он добавил, что 13 июля были согласованы правила работы биржи. Торговля на бирже будет осуществляться через интегрированное приложение, которое уже протестировано Bappebti.
- Кстати, биржу планировали запустить еще в июне, но реализацию проекта пришлось отложить.