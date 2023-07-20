Обмінники чи біржі: що обрати власникам криптовалюти
На ринку криптовалюти є два найпопулярніших способи здійснювати купівлю та продаж монет - це обмінники та біржі. Між ними є принципова відмінність, яка впливає на зручність та ціну транзакції.
Що таке криптобіржі
Криптобіржі – це платформи на яких можна здійснювати різні транзакції та мають широкий вибір цифрових активів для обміну та різні торгові інструменти, такі як ф'ючерси й опціони. Вони важливі для крипторинку, тому що забезпечують ліквідність ринку.
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Для новачків такі сервіси можуть бути заскладними, тому що реєстрація та верифікація може тривати дуже довго. Також буває, що біржа не працює з фіатними валютами, тому доведеться виконувати додаткові дії, щоб перевести гроші у цифрову валюту.
Біржі поділяються на наступні види:
- спотові;
- з маржиналної торгівлі;
- ф'ючерсні;
- децентралізовані.
Що таке обмінники
На відміну від бірж, обмінники торгують тим що є та пропонують фіксовані ціни без можливості торгу. Такі платформи заробляють на комісіях, які зазвичай становлять 1,5 – 5%, що робить їх менш вигідними для звичайних користувачів.Нагадаємо! Принцип роботи дуже простий – замовник переказує біткойни на рахунок виконавця, після чого виконавець переказує законвертований еквівалент в іншій валюті на рахунок замовника.
Способи купівлі BTC у різних сервісах можуть відрізнятися, наприклад, це можуть бути тільки інші біткойн-гаманці, гаманці фіатних фінансових сервісів, банківські картки чи навіть готівка. Саме тому обмінники часто обирають для здійснення транзакцій, наприклад між компаніями.
В Індонезії відкриють першу біткойн-біржу
- Усі транзакції цифрових активів можна буде здійснювати виключно на національній біржі розповів голова регулятора Дідіда Нурдіатмоко.
- Також він додав, що 13 липня були погоджені правила роботи біржі. Торгівля на біржі здійснюватиметься через інтегрований застосунок, який вже протестований Bappebti.
- До слова, біржу планували запустити ще у червні, але реалізацію проєкту довелося відкласти.