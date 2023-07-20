Обмінники чи біржі: що обрати власникам криптовалюти

На ринку криптовалюти є два найпопулярніших способи здійснювати купівлю та продаж монет - це обмінники та біржі. Між ними є принципова відмінність, яка впливає на зручність та ціну транзакції.

Що таке криптобіржі

Криптобіржі – це платформи на яких можна здійснювати різні транзакції та мають широкий вибір цифрових активів для обміну та різні торгові інструменти, такі як ф'ючерси й опціони. Вони важливі для крипторинку, тому що забезпечують ліквідність ринку.

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Для новачків такі сервіси можуть бути заскладними, тому що реєстрація та верифікація може тривати дуже довго. Також буває, що біржа не працює з фіатними валютами, тому доведеться виконувати додаткові дії, щоб перевести гроші у цифрову валюту.

Біржі поділяються на наступні види:

спотові;

з маржиналної торгівлі;

ф'ючерсні;

децентралізовані.

Що таке обмінники

Попри обіцянки безпеки на біржах завжди існує ризик, що на них можуть здійснити хакерську атаку вкравши дані користувачів.

На відміну від бірж, обмінники торгують тим що є та пропонують фіксовані ціни без можливості торгу. Такі платформи заробляють на комісіях, які зазвичай становлять 1,5 – 5%, що робить їх менш вигідними для звичайних користувачів.

Принцип роботи дуже простий – замовник переказує біткойни на рахунок виконавця, після чого виконавець переказує законвертований еквівалент в іншій валюті на рахунок замовника.

Способи купівлі BTC у різних сервісах можуть відрізнятися, наприклад, це можуть бути тільки інші біткойн-гаманці, гаманці фіатних фінансових сервісів, банківські картки чи навіть готівка. Саме тому обмінники часто обирають для здійснення транзакцій, наприклад між компаніями.

В Індонезії відкриють першу біткойн-біржу

Усі транзакції цифрових активів можна буде здійснювати виключно на національній біржі розповів голова регулятора Дідіда Нурдіатмоко.

Також він додав, що 13 липня були погоджені правила роботи біржі. Торгівля на біржі здійснюватиметься через інтегрований застосунок, який вже протестований Bappebti.

До слова, біржу планували запустити ще у червні, але реалізацію проєкту довелося відкласти.