Украинские криптомиллионеры: сколько монет задекларировали чиновники

В 2022 году было подано более 1,4 тысячи деклараций, где упоминается криптовалюта. Наибольшим спросом среди украинских чиновников пользуются Bitcoin, Ethereum и Tether.

Сколько крипты задекларировали чиновники

Украинские чиновники подали 1 428 деклараций с криптовалютными активами в 2022 году, тогда как в 2021 году эта цифра составила – 788.

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В 2022 году самыми популярными криптовалютами стали Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT).

Распределение самых популярных коинов в 2022 году такое:

Bitcoin – 816 – 9,7%;

Ethereum – 624 – 7,4%;

Tether – 490 – 5,8%;

Ripple – 284 – 3,4%;

ШИБА – 278 – 3,3%;

Cardano – 246 – 2,9%;

Солана – 226 – 2,7%;

РЯДОМ – 193 – 2,3%;

Полкадот (ДОТ) – 190 – 2,3%;

Terra LUNA – 184 – 2,2%;

Другие – 4 848 – 57,9%.

Кто из чиновников задекларировал больше всего

В 2022 году больше всего биткойнов задекларировал депутат Одесского облсовета Кузькевич Никита Дмитриевич – 121 ВТС или более 195 миллионов гривен в эквиваленте.

Далее рейтинг таков:

Иванов Иван – Полесская таможня Гостаможслужбы – Первый заместитель начальника таможни – 102;

Кизляр Александр – Хмельницкий районный совет – Депутат – 100;

Бондаренко Олег – Управление делами аппарата ВРУ – Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования – 80;

Кучер Алексей – Государственная регуляторная служба Украины – Председатель – 77.

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