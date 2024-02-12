Українські криптомільйонери: скільки монет задекларували чиновники

У 2022 році було подано понад 1,4 тисячі декларацій, де згадується криптовалюта. Найбільшим попитом серед українських посадовців користуються Bitcoin, Ethereum та Tether.

Скільки крипти задекларували посадовці

Українські чиновники подали 1 428 декларацій з криптовалютними активами у 2022 році, тоді як у 2021 році ця цифра склала – 788.

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У 2022 році найпопулярнішими криптовалютами стали Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Tether (USDT).

Розподіл найпопулярніших койнів у 2022 році такий:

Bitcoin – 816 – 9,7%;

Ethereum – 624 – 7,4%;

Tether – 490 – 5,8%;

Ripple – 284 – 3,4%;

SHIBA – 278 – 3,3%;

Cardano – 246 – 2,9%;

Solana – 226 – 2,7%;

NEAR – 193 – 2,3%;

Polkadot (DOT) – 190 – 2,3%;

Terra LUNA – 184 – 2,2%;

Інші – 4 848 – 57,9%.

Хто з чиновників задекларував найбільше

У 2022 році найбільше біткойнів задекларував депутат Одеської облради Кузькевич Микита Дмитрович – 121 ВТС або понад 195 мільйонів гривень у еквіваленті.

Далі рейтинг такий:

Іванов Іван – Поліська митниця Держмитслужби – Перший заступник начальника митниці – 102;

Кізляр Олександр – Хмельницька районна рада – Депутат – 100;

Бондаренко Олег – Управління справами апарату ВРУ – Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування – 80;

Кучер Олексій – Державна регуляторна служба України – Голова – 77.

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