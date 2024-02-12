Українські криптомільйонери: скільки монет задекларували чиновники
12 лютого 2024, 17:20Читать новость на русском
Джерело:Опендатабот
У 2022 році було подано понад 1,4 тисячі декларацій, де згадується криптовалюта. Найбільшим попитом серед українських посадовців користуються Bitcoin, Ethereum та Tether.
Скільки крипти задекларували посадовці
Українські чиновники подали 1 428 декларацій з криптовалютними активами у 2022 році, тоді як у 2021 році ця цифра склала – 788.
Читайте також Курс крипти: за скільки можна зараз купити монетиЗауважте! У 2022 році найпопулярнішими криптовалютами стали Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Tether (USDT).
Розподіл найпопулярніших койнів у 2022 році такий:
- Bitcoin – 816 – 9,7%;
- Ethereum – 624 – 7,4%;
- Tether – 490 – 5,8%;
- Ripple – 284 – 3,4%;
- SHIBA – 278 – 3,3%;
- Cardano – 246 – 2,9%;
- Solana – 226 – 2,7%;
- NEAR – 193 – 2,3%;
- Polkadot (DOT) – 190 – 2,3%;
- Terra LUNA – 184 – 2,2%;
- Інші – 4 848 – 57,9%.
Хто з чиновників задекларував найбільше
У 2022 році найбільше біткойнів задекларував депутат Одеської облради Кузькевич Микита Дмитрович – 121 ВТС або понад 195 мільйонів гривень у еквіваленті.
Далі рейтинг такий:
- Іванов Іван – Поліська митниця Держмитслужби – Перший заступник начальника митниці – 102;
- Кізляр Олександр – Хмельницька районна рада – Депутат – 100;
- Бондаренко Олег – Управління справами апарату ВРУ – Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування – 80;
- Кучер Олексій – Державна регуляторна служба України – Голова – 77.