Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на ранок 12 лютого виглядав наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 48,12 долара за монету (-0,06% за добу);

(BTC) – 48,12 долара за монету (-0,06% за добу); Ethereum (ETH) – 2,49 долара за монету (-0,25% за добу);

(ETH) – 2,49 долара за монету (-0,25% за добу); Tether (USDT) – 0,20 доларів за монету (зріс на +33,55% за добу).

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BlackRock хоче збільшити частку крипти у своєму портфелі

Нещодавно головний інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер повідомив, що фінансовий гігант готовий збільшити частку криптовалюти у своєму інвестиційному портфелі, передає The Wall Street Journal.

На його думку, біткойн зараз становить лише невелику частину від загальних коштів під управлінням фірми. Однак ситуація може змінитися разом зі зміною ставлення суспільства до цього активу.

Якщо сприйнятливість галузі зростає, то в нас з’являється більше коштів, які люди можуть використовувати, щоб почуватися комфортніше, володіючи криптовалютою, купуючи її, продаючи та ліквідуючи,

– заявив Рідер.

Також інвестиційний директор BlackRock вважає, що з часом люди почнуть сприймати біткойн "більш спокійно", що дасть шанс цій криптовалюті стати великою частиною системи розподілу активів.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.