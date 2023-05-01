Криптовалюта и мировой бизнес: кто уже начал использовать токены для расчета

С каждым годом криптовалюта становится все более популярным способом оплаты за услуги во многих компаниях. Одни из самых больших концернов мира уже долгое время пользуются цифровой валютой.

Какие компании уже используют крипту для оплаты своих услуг

Поскольку все больше людей начинает вкладывать свои средства в криптовалюту, за ней наравне с долларом начали следить мировые компании. В 2023 году с криптой активно сотрудничают следующие бизнес-проекты:

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Microsoft;

Subway;

Overstock;

Expedia;

AirBaltic;

PayPal;

KFC.

Часть из них регулярно отрицали эффективность криптовалюты, но все же возвращались к ней из-за высокого спроса среди клиентов.

Как крипта "прижилась" на украинском рынке

После легализации криптовалюты все больше предприятий начали активно привлекать ее в свою работу. Теперь за их услуги можно рассчитаться полностью или частично цифровой валютой.

К таким компаниям относятся:

Фокстрот;

Stylus;

Varus;

"Техно Ёж";

WOG.

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