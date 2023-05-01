Криптовалюта та світовий бізнес: хто вже почав використовувати токени для розрахунку
З кожним роком криптовалюта стає все популярнішим способом оплати за послуги у багатьох компаніях. Одні із найбільших концернів світу вже тривалий час користуються цифровою валютою.
Які компанії уже використовують крипту для оплати своїх послуг
Оскільки все більше людей починає вкладати свої кошти у криптовалюту, за нею на рівні з доларом почали стежити світові компанії. У 2023 році з криптою активно співпрацюють такі бізнес-проєкти:
Це цікаво Хакер "виловив" майже 1000 цифрових гаманців режиму Путіна: деякі належать спецслужбам Росії
- Microsoft;
- Subway;
- Overstock;
- Expedia;
- AirBaltic;
- PayPal;
- KFC.
Частина з них регулярно заперечували ефективність криптовалюти, але все ж поверталися до неї через високий попит серед клієнтів.
Як крипта "прижилася" на українському ринку
Після легалізації криптовалюти все більше підприємств почали активно залучати її у свою роботу. Тепер за їхні послуги можна розрахуватися повністю або частково цифровою валютою.
До таких компаній належать:
- Фокстрот;
- Stylus;
- Varus;
- "Техно Їжак";
- WOG.
Біткойн може подорожчати до 10 мільйонів доларів
- Засновник компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард переконаний, що американський долар на шляху до "абсолютного колапсу". За його словами, це і стане імпульсом для стрімкого подорожчання біткойна.
- Ще одним фактором, який грає на користь флагмана ринку криптовалют, – обмежена пропозиція біткойна. Йдеться про 21 мільйон монет.
- Відтак біткойн з урахуванням цим факторів може подорожчати у довгостроковій перспективі до 10 мільйонів доларів.