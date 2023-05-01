Криптовалюта та світовий бізнес: хто вже почав використовувати токени для розрахунку

1 травня 2023, 17:52
Читать новость на русском

З кожним роком криптовалюта стає все популярнішим способом оплати за послуги у багатьох компаніях. Одні із найбільших концернів світу вже тривалий час користуються цифровою валютою.

Які компанії уже використовують крипту для оплати своїх послуг

Оскільки все більше людей починає вкладати свої кошти у криптовалюту, за нею на рівні з доларом почали стежити світові компанії. У 2023 році з криптою активно співпрацюють такі бізнес-проєкти:

Це цікаво Хакер "виловив" майже 1000 цифрових гаманців режиму Путіна: деякі належать спецслужбам Росії 

  • Microsoft;
  • Subway;
  • Overstock;
  • Expedia;
  • AirBaltic;
  • PayPal;
  • KFC.

Частина з них регулярно заперечували ефективність криптовалюти, але все ж поверталися до неї через високий попит серед клієнтів.

Як крипта "прижилася" на українському ринку

Після легалізації криптовалюти все більше підприємств почали активно залучати її у свою роботу. Тепер за їхні послуги можна розрахуватися повністю або частково цифровою валютою.

До таких компаній належать:

  • Фокстрот;
  • Stylus;
  • Varus;
  • "Техно Їжак";
  • WOG.

Біткойн може подорожчати до 10 мільйонів доларів

  • Засновник компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард переконаний, що американський долар на шляху до "абсолютного колапсу". За його словами, це і стане імпульсом для стрімкого подорожчання біткойна.
  • Ще одним фактором, який грає на користь флагмана ринку криптовалют, – обмежена пропозиція біткойна. Йдеться про 21 мільйон монет.
  • Відтак біткойн з урахуванням цим факторів може подорожчати у довгостроковій перспективі до 10 мільйонів доларів.
Автор: Тетяна Стельмах