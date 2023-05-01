Криптовалюта та світовий бізнес: хто вже почав використовувати токени для розрахунку

З кожним роком криптовалюта стає все популярнішим способом оплати за послуги у багатьох компаніях. Одні із найбільших концернів світу вже тривалий час користуються цифровою валютою.

Які компанії уже використовують крипту для оплати своїх послуг

Оскільки все більше людей починає вкладати свої кошти у криптовалюту, за нею на рівні з доларом почали стежити світові компанії. У 2023 році з криптою активно співпрацюють такі бізнес-проєкти:

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Microsoft;

Subway;

Overstock;

Expedia;

AirBaltic;

PayPal;

KFC.

Частина з них регулярно заперечували ефективність криптовалюти, але все ж поверталися до неї через високий попит серед клієнтів.

Як крипта "прижилася" на українському ринку

Після легалізації криптовалюти все більше підприємств почали активно залучати її у свою роботу. Тепер за їхні послуги можна розрахуватися повністю або частково цифровою валютою.

До таких компаній належать:

Фокстрот;

Stylus;

Varus;

"Техно Їжак";

WOG.

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