Спрос на криптовалюту растет стремительными темпами: как это влияет на курс

Из-за повышенной заинтересованности криптоинвесторов в биткойне его стоимость может измениться. Аналитики выделили несколько отрицательных факторов.

Спрос на биткойн растет

Из-за роста стоимости биткойна до более чем 30 тысяч долларов, майнеры отправили рекордный объем монет на бирже – 128 миллионов долларов за последнюю неделю. Это привело к опасениям удешевления монет из-за ряда негативных факторов:

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усиление крипторегулирования в отдельных странах;

судебное преследование криптобирж в США;

средняя себестоимость добычи сохраняет преимущество над ценой из-за сложностей вычисления.

Однако Bitcoin не столкнется с понижающим давлением, даже в случае реализации всех отправленных на бирже майнерами монет,

– подчеркнули аналитики StormGain.

В июне вырос спрос инвестиций на 70% в годовом исчислении (до 33 миллиардов долларов), находящихся в управлении криптоинвестиционных фондов (AUM). За последние два месяца крупнейший публичный владелец MicroStrategy купил 12 333 BTC на общую сумму 347 миллионов долларов, так что общий баланс компании теперь составляет 152 333 BTC. Это впервые с 2020 года, когда I квартал стал прибыльным для компании.

Также интерес к крипте подогрел парад заявок в SEC на запуск ETF на Bitcoin спот, среди которых крупнейшая в мире по активам в управлении инвестиционная компания BlackRock.

При запуске фонда Bitcoin столкнется с новой волной институционального спроса. Трейдеры уже сейчас покупают части, что повлияло на рост ставки финансирования на бессрочные фьючерсные контракты с момента выхода новости,

– добавили аналитики.

По мнению аналитиков, наличие столь крупного игрока значительно повышает шансы на утверждение заявки.

Криптовалюта, которую создал украинец, выросла на 14% в сутки

Украинская криптовалюта попала в список топ-20 рыночной капитализации и превзошла другие активы в дневном росте. Еще 30 июня стоимость одного токена составила 18.57 доллара, что на 10.6% больше, чем в предыдущие дни.

Solana продемонстрировала следующие показатели: Поддержка – 15.09 доллара; Сопротивление – 17.87 доллара.

29 июня сеть Solana запустила торговлю с Ethereum Virtual Machine. Теперь пользователи отечественной криптовалюты могут получить доступ к блокчейнам на основе EVM без использования деривативных токенов.