Биткойн может вырасти в цене в течение июля

В компании отметили, что уже десять лет эти койны демонстрируют укрепление более чем на 11% этого месяца. А в последние три года именно в июле показатели поднимались на 27%, 20% и 24%.

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За прошедшие годы в период августа главная криптовалюта преимущественно находилась в стагнации, а в сентябре ее стоимость падала на фоне активизации продавцов.

– подчеркнул Глава исследовательского подразделения компании Маркус Тилен.

В Matrixport прогнозируют, что в следующем месяце биткойн вырастет до 35 000 долларов, но затем опустится до 30 000 долларов. В этих пределах ВТС консолидируется, а впоследствии снова вырастет до 40 000 долларов. Аналитики считают, что в конце 2023 года биткойн должен торговаться на уровне 45 000 долларов.

По данным аналитического трекера CoinMarketCap, монета сейчас продается в пределах 30 197 долларов при рыночной капитализации 634,1 миллиарда долларов. Участники торгов провели сделки с биткоином на сумму 13,5 миллиарда долларов. Доминирование криптовалюты на рынке составляет 50,4%.

В мире появится первый Биткойн-ШИ

Компания The Spirit of Satoshi анонсировала появление такого гибрида криптовалюты, которая должна стать большой языковой моделью, построенной на базовых знаниях и ценностях койна. Ее создали, чтобы предоставить альтернативу обобщенным языковым моделям и сохранить знание сообщества.

Мы считаем, что необходимо создать альтернативу основным, обобщенным большим языковым моделям, и, в частности, нужно место, где весь коллективный глобальный интеллект и знания о Биткоине сохраняются и становятся доступными для всех,

– объяснил представитель компании.

Какие функции будет выполнять Биткойн-ШИ:

обучение моделей, оптимизирующих энергопотребление и повышающих общую производительность;

облегчение майнерам контроля за своими операциями;

определять тенденции рынка;

анализ исторических данных, чтобы сделать прогнозы поведения цены биткойна.

В течение нескольких недель модель будет выложена в открытый доступ, где каждый желающий сможет принять участие в ее адаптации. Разработчики также планируют предложить вознаграждение за соучастие.

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