В мире появится первый Биткойн-ШИ

По сообщению самой компании, первый Биткойн-ШИ должен стать обширной языковой моделью, построенной на базовых знаниях и ценностях койна. Ее создали, чтобы предоставить альтернативу обобщенным языковым моделям и сохранить знания сообщества биткойна.

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Мы считаем, что необходимо создать альтернативу основным, обобщенным большим языковым моделям, и, в частности, нужно место, где весь коллективный глобальный интеллект и знания о Биткоине сохраняются и становятся доступными для всех,

– рассказал представитель компании.

В течение нескольких недель эту модель выложат в открытый доступ, чтобы все биткойн-сообщество могло приобщиться к обучению и совершенствованию ИИ. Разработчики также планируют предложить вознаграждение за соучастие.

Какие функции будет выполнять Биткойн-ШИ:

обучение моделей, оптимизирующих энергопотребление и повышающих общую производительность;

облегчение майнерам контроля за своими операциями;

определять тенденции рынка;

анализ исторических данных, чтобы сделать прогнозы поведения цены биткойной.

Биткойн занял половину рынка криптовалют

То, что биткойн получил такое распространение означает, что половину всей капитализации использует один цифровой актив. То есть с 1.1 триллиона долларов на биткоин приходится 519 миллиардов долларов капитализации.

К слову, Etherum тоже стабильно держит 20% всего рынка криптовалют, поэтому вместе с биткойном они занимают 70%.

Соучредитель MicroStrategy Майкла Сейлора считает, что биткойны займут 80% всего рынка в течение нескольких лет.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.