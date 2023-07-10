Три самых перспективных токена: криптоаналитик рассказал, куда выгодно вкладывать деньги

Криптовалютный эксперт Михаэль ван де Поппе выделил 3 токена, имеющие наибольшие перспективы для роста в будущем. По его мнению, они заслуживают внимания инвесторов.

Три самых перспективных криптовалюта

Аналитик считает, что на фоне следующего бычьего тренда наилучший рост смогут продемонстрировать появившиеся на рынке альткойны относительно недавно. Среди них он выделил следующие:

Читайте также Не по дороге с преступностью: почему биткойн не стоит ассоциировать с мошенниками и преступниками

Arbitrum (ARB) — криптовалюта решения второго уровня для Ethereum

Михаэль ван де Поппе не объяснил, почему он сделал такой выбор.

Например 7 июля Arbitrum торговался в пределах 1,1 доллара — это на 2,04% ниже показателей предыдущего дня. В то же время рыночная капитализация токена составляет 10,9 миллиарда долларов, а суточные торговые сделки свыше 215,3 миллиона долларов.

Aptos (APT) — цифровой актив одноименного блокчейна первого уровня, который называют наследником запущенного криптовалютного проекта от Meta

В тот же день Aptos упал на 4,06%, тогда монета обошлась в 7,18 доллара. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило 7,4 миллиарда долларов, а трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму 145,3 миллиона долларов.

SUI (SUI) — виртуальная монета одноименного блокчейна, главного конкурента Aptos

Курс криптовалюты SUI снизился на 1,52%. Монету можно было приобрести за 0.65 бакса при рыночной капитализации 6,58 млрд баксов. Суточные торговые сделки составили 104,6 миллиона долларов.

Криптовалюта, которую создал украинец, выросла на 14% в сутки

Украинская криптовалюта попала в список топ-20 рыночной капитализации и превзошла другие активы в дневном росте. Еще 30 июня стоимость одного токена составила 18.57 доллара, что на 10.6% больше, чем в предыдущие дни.

Solana продемонстрировала следующие показатели: Поддержка – 15.09 доллара; Сопротивление – 17.87 доллара.

29 июня сеть Solana запустила торговлю с Ethereum Virtual Machine. Теперь пользователи отечественной криптовалюты могут получить доступ к блокчейнам на основе EVM без использования деривативных токенов.