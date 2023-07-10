Три найперспективніших токени: криптоаналітик розповів, куди вигідно вкладати гроші

Криптовалютний експерт Міхаель ван де Поппе виділив 3 токени, які мають найбільші перспективи для зростання у майбутньому. На його думку, вони варті уваги інвесторів.

Три найперспективніші криптовалюти

Аналітик вважає, що на фоні наступного бичачого тренду найкраще зростання зможуть продемонструвати альткойни, які з’явилися на ринку відносно недавно. Серед них він виділив наступні:

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Arbitrum (ARB) — криптовалюта рішення другого рівня для Ethereum

Міхаель ван де Поппе не пояснив, чому він зробив такий вибір.

Наприклад 7 липня Arbitrum торгувався в межах 1,1 долара — це на 2,04% нижче за показники попереднього дня. Натомість ринкова капіталізація токена складає 10,9 мільярда доларів, а добові торгові угоди понад 215,3 мільйона доларів.

Aptos (APT) — цифровий актив однойменного блокчейну першого рівня, який називають спадкоємцем занедбаного криптовалютного проєкту від Meta

У той же день Aptos впав на 4,06%, тоді монета коштувала 7,18 долара. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала 7,4 мільярда доларів, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму 145,3 мільйона доларів.

SUI (SUI) — віртуальна монета однойменного блокчейну, головного конкурента Aptos

Курс криптовалюти SUI знизився на 1,52%. Монету можна було купити за 0.65 долара при ринковій капіталізації 6,58 мільярда доларів. Добові торгові угоди сягнули 104,6 мільйона доларів.

Криптовалюта, яку створив українець, зросла на 14% за добу

Українська криптовалюта потрапила до списку топ-20 ринкової капіталізації та перевершила інші активи у денному зростанні. Ще 30 червня вартість одного токену становила 18.57 долара, що на 10.6% більше ніж у попередні дні.

Solana продемонструвала наступні показники: Підтримка – 15.09 долара; Опір – 17.87 долара.

29 червня мережа Solana запустила торгівлю з Ethereum Virtual Machine. Тож тепер користувачі вітчизняної криптовалюти можуть отримати доступ до блокчейнів на основі EVM без використання деривативних токенів.