Не по дороге с преступностью: почему биткойн не стоит ассоциировать с мошенниками и преступниками

В мире существует еще много людей, полагающих, что криптовалюта подконтрольна преступности и является средством отмывания денег. Однако это не так, на самом деле монеты являются самыми безопасными средствами всех существующих.

Почему люди считают криптовалюту опасной

В первую очередь, это связано с анонимностью пользователей и надежной защитой личных данных. Таким образом, очень трудно проследить путь транзакций к конкретному человеку. Однако это скорее плюс, чем минус, ведь такое шифрование помогает пользователям уберечься от мошенников. К тому же все транзакции хранятся в публичном реестре – блокчейне, который может быть проанализирован и впоследствии деанонимизирован.

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Биткойн часто сравнивали с финансовой пирамидой, потому что его популярностью решили воспользоваться аферисты, обманывающие людей, желающих быстро разбогатеть. Однако со спадом ажиотажа этих случаев становится все меньше.

Также было мнение, что биткойном пользуются террористы, но это могло быть правдой только в начале эры криптовалюты. В настоящее время злоумышленники предпочитают физические деньги.

Используют ли мошенники биткойн

По статистике компании TRM Labs, киберпреступники все меньше пользуются биткойнами и предпочитают другие фиатные деньги или криптомонеты.

На самом деле наличные и даже более старые формы финансирования, такие как "Хавала" (неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно на Ближнем Востоке, в Африке и Азии), остаются основным средством финансирования незаконной деятельности и отмывание доходов от нее,

– объяснили аналитики.

Например, в 2022 году в результате атак на кросчейн-мосты было похищено около 2 миллиардов долларов криптовалют, при этом лишь очень небольшая часть из них – это биткойн. Заметим, что доля BTC в незаконных транзакциях резко снизилась с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году.

Относительно других криптовалют ситуация следующая:

7,8 миллиарда долларов – потрачено в разные схемы Понца;

1,5 миллиарда долларов – потрачено на даркнет-рынки, специализирующиеся на наркотиках и других запрещенных товарах;

3,7 миллиарда долларов – было украдено с помощью DeFi-хаков и эксплойтов.

Криптовалюта, которую создал украинец, выросла на 14% в сутки

Украинская криптовалюта попала в список топ-20 рыночной капитализации и превзошла другие активы в дневном росте. Еще 30 июня стоимость одного токена составила 18.57 доллара, что на 10.6% больше, чем в предыдущие дни.

Solana продемонстрировала следующие показатели: поддержка – 15.09 доллара; сопротивление – 17.87 доллара.

Аналитики подчеркнули, что если токен сможет удержаться выше уровня сопротивления, это может указать на потенциальное восстановление до 20 долларов.