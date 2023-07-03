Криптовалюта, которую создал украинец, выросла на 14% в сутки

Криптовалюта под названием Solana, которую разработал украинец Анатолий Яковенко, выросла на 14,1% в сутки. Аналитики прогнозируют дальнейший успех.

Solana вырвалась в лидеры крипторынки

Украинская криптовалюта попала в список топ-20 рыночной капитализации и превзошла другие активы в дневном росте. Еще 30 июня стоимость одного токена составляла 18.57 доллара, что на 10.6% больше, чем в предыдущие дни.

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Solana продемонстрировала следующие показатели:

Поддержка – 15.09 доллара;

Сопротивление – 17.87 доллара.

Аналитики подчеркнули, что если токен сможет удержаться выше уровня сопротивления, это может указать на потенциальное восстановление до 20 долларов.

29 июня сеть Solana запустила торговлю с Ethereum Virtual Machine. Теперь пользователи отечественной криптовалюты могут получить доступ к блокчейнам на основе EVM без использования деривативных токенов.

К слову, на этой неделе Solana зарегистрировала весомый всплеск ежедневно активных адресов. Также настроения сообщества этой криптовалюты довольно положительные – индекс страха и алчности показывает 54 (нейтрально).

В чем преимущество биткойн-стандарта

Количество биткойна никогда не превысит 21 миллион, а график эмиссий известен заранее через открытый доступ к данным. Однако это еще не все преимущества этой крипты.

К преимуществам также относятся:

возможность участия в майнинге для всех желающих;

добыча новых блоков не может быть произвольной вроде печати денег или создания их электронных аналогов;

отделение денег от государства.

Эти преимущества создают предпосылки для стабильного развития экономики с возможностью долгосрочного планирования и инвестирования.