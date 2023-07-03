Криптовалюта, яку створив українець, зросла на 14% за добу

Криптовалюта під назвою Solana, яку розробив українець Анатолій Яковенко, зросла на 14,1% за добу. Аналітики прогнозують подальший успіх.

Solana вирвалася в лідери крипторинку

Українська криптовалюта потрапила до списку топ-20 ринкової капіталізації та перевершила інші активи у денному зростанні. Ще 30 червня вартість одного токену становила 18.57 долара, що на 10.6% більше ніж у попередні дні.

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Solana продемонструвала наступні показники:

Підтримка – 15.09 долара;

Опір – 17.87 долара.

Аналітики наголосили, що якщо токен зможе утриматися вище за рівень опору, це може вказати на потенційне відновлення до 20 доларів.

29 червня мережа Solana запустила торгівлю з Ethereum Virtual Machine. Тож тепер користувачі вітчизняної криптовалюти можуть отримати доступ до блокчейнів на основі EVM без використання деривативних токенів.

До слова, цього тижня Solana зареєструвала вагомий сплеск щоденно активних адрес. Також настрої спільноти цієї криптовалюти доволі позитивний – індекс страху та жадібності показує 54 (нейтрально).

В чому перевага біткойн-стандарту

Кількість біткойна ніколи не перевищить 21 мільйон, а графік емісій відомий наперед через відкритий доступ до даних. Проте це ще не усі переваги цієї крипти.

До переваг також належать:

можливість участі у майнінгу для усіх охочих;

видобуток нових блоків не може бути довільним на зразок друкування грошей чи створення їх електронних аналогів;

відокремлення грошей від держави.

Тож ці переваги створюють передумови для стабільного розвитку економіки з можливістю довгострокового планування та інвестування.