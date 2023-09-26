Станут прибыльными до конца 2024 года: какие криптовалюты вскоре возрастут

На платформе Х команда криптовалютной биржи Kraken провела опрос по поводу криптовалют, которые вырастут до конца года. Подписчики назвали 7 основных монет.

Самая перспективная крипта до конца 2023 года

Криптоинвесторы в комментариях под постом назвали следующие криптовалюты:

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Каспа (KAS) – высокотехнологичная криптовалюта на PoW-алгоритме;

– высокотехнологичная криптовалюта на PoW-алгоритме; Radix (eXRD) – токен одноименной платформы смарт-контрактов;

– токен одноименной платформы смарт-контрактов; Realio (RIO) – токен одноименной инвестиционной блокчейн-платформы;

– токен одноименной инвестиционной блокчейн-платформы; MOG Coin (MOG) – мем-койн;

– мем-койн; Paw (PAW) – мем-койн по мотивам криптовалют, символами которых стали разные животные;

– мем-койн по мотивам криптовалют, символами которых стали разные животные; Litecoin (LTC) – одна из старейших монет на рынке;

– одна из старейших монет на рынке; Ripple (XRP) – токен криптопроекта Ripple, команда которого летом 2023 года смогла частично победить SEC в суде.

Также среди других ответов пользователи отдали предпочтение токенам с популярных децентрализованных бирж. Конечно, популярной была поддержка биткойна и одного из самых известных биткойных форков – Bitcoin Cash.

В Аргентине биткойн вырос на миллионы песо

В Аргентине курс биткойна достиг отметки 19,6 миллиона аргентинских песо за монету. Прошлый такой рекорд был зафиксирован в 2021 году – 14,2 миллиона аргентинских песо.

Из-за экономического кризиса в стране возросла популярность драгоценных металлов и криптовалюты. В августе спрос на биткойн так усилился, что повлек его рост на 20% до 10 268 244 песо. Доход трейдеров из Аргентины составил 38%.

На платформе Bitso с 2021 года стоимость монеты выросла на 150% – с 7,84 миллиона до 16,6 миллиона песо. Инфляция же за аналогичный период взлетела на 300%.