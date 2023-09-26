Стануть прибутковими до кінця 2024 року: які криптовалюти незабаром зростуть

На платформі Х команда криптовалютної біржі Kraken провела опитування щодо криптовалют, які зростуть до кінця року. Підписники назвали 7 основних монет.

Найперспективніша крипта до кінця 2023 року

Криптоінвестори у коментарях під дописом назвали такі криптовалюти:

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Kaspa (KAS) – високотехнологічна криптовалюта на PoW-алгоритмі;

– високотехнологічна криптовалюта на PoW-алгоритмі; Radix (eXRD) – токен однойменної платформи смартконтрактів;

– токен однойменної платформи смартконтрактів; Realio (RIO) – токен однойменної інвестиційної блокчейн-платформи;

– токен однойменної інвестиційної блокчейн-платформи; MOG Coin (MOG) – мем-койн;

– мем-койн; Paw (PAW) – мем-койн за мотивами криптовалют, символами яких стали різні тварини;

– мем-койн за мотивами криптовалют, символами яких стали різні тварини; Litecoin (LTC) – одна з найстаріших монет на ринку;

– одна з найстаріших монет на ринку; Ripple (XRP) – токен криптопроєкту Ripple, команда якого влітку 2023 року змогла частково перемогти SEC у суді.

Також серед інших відповідей користувачі надали перевагу токенам з популярних децентралізованих бірж. Звісно, популярною була підтримка біткойна та одного з найвідоміших форків біткойна – Bitcoin Cash.

В Аргентині біткойн зріс на мільйони песо

В Аргентині курс біткойна досягнув позначки 19,6 мільйона аргентинських песо за монету. Минулий такий рекорд був зафіксований у 2021 році – 14,2 мільйона аргентинських песо.

Через економічну кризу в країні, зросла популярність дорогоцінних металів та криптовалюти. У серпні попит на біткойн так посилився, що спричинив його зростання на 20% до 10 268 244 песо. Дохід трейдерів з Аргентини склав 38%.

На платформі Bitso з 2021 року вартість монети зросла на 150% – з 7,84 мільйона до 16,6 мільйона песо. Інфляція ж за аналогійний період злетіла на 300%.