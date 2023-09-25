Де біткойн зріс на мільйони одиниць національної валюти

Курс біткойна у Аргентині зріс до показника 19,6 мільйона аргентинських песо за монету. Раніше подібний рекорд було зафіксовано у 2021 році – 14,2 мільйона аргентинських песо.

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Нагадаємо! Вже кілька років країна перебуває у стані економічної кризи. Це змушує владу та населення шукати способи обмежування інфляційних ризиків.

Тож у країні зросла популярність дорогоцінних металів та криптовалюти. У серпні попит на головну крипту так посилився, що спричинив її зростання на 20% до 10 268 244 песо.

Дохід трейдерів з Аргентини склав 38%. Натомість на платформі Bitso за два роки вартість монети зросла на 150% – з 7,84 мільйона до 16,6 мільйона песо. Інфляція ж за аналогійний період злетіла на 300%.

Що можна було купити за біткойн кожного року

Після створення біткойна у 2009 році перша транзакція була здійснена наступного року, коли хтось обміняв 10 тисяч монет на дві піци. Потім вартість монети сильно коливалася, на своєму піку досягнувши 67 617 доларів за монету.

Тож на піку своєї вартості кожного року можна було придбати:

у 2015 році (465 доларів за монету) – 3,5 акції Netflix або 5 ночей на Airbnb;

у 2016 році (977 доларів за монету) – 48 Ethereum або вечеря на двох у підводному ресторані на Мальдівах;

у 2017-18 роках (19 655 доларів за монету) – 300+ акцій Apple або 13 ночей у готелі Trump International у Лас-Вегасі;

у 2019 році (12 996 доларів за монету) – 69 років преміум-підписки Netflix або 334 BNB;

у 2020 році (28 837 доларів за монету) – один із найдорожчих рейсів компанії Etihad Airways із Сан-Франциско в Абу-Дабі або 196 акцій NVIDIA;

у 2021 році (67 617 доларів за монету) – Tesla Model Y 2021 року або 2 ночі в королівському номері Burj Al Arab;

у 2022 році (47 816 доларів за монету) – 3 ефективні машини для майнінгу біткойнів або 417 акцій Exxon Mobil;

у 2023 році (31 446 доларів за монету) – 62,6 акції NVIDIA або 47 років Netflix Premium.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.