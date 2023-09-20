Що можна було купити за біткойн кожного року

Загалом перша транзакція з біткойном була здійснена у 2010 році, коли чоловік купив дві піци за 10 000 біткойнів, які тоді сумарно коштували 41 долар. З часом вартість монети збільшилася, і на своєму піку вона коштувала 67 617 доларів за монету, чого було більш ніж достатньо, щоб купити автомобіль Tesla Model Y.

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Тож на піку своєї вартості кожного року можна було придбати:

у 2015 році (465 доларів за монету) – 3,5 акції Netflix або 5 ночей на Airbnb;

у 2016 році (977 доларів за монету) – 48 Ethereum або вечеря на двох у підводному ресторані на Мальдівах;

у 2017-18 роках (19 655 доларів за монету) – 300+ акцій Apple або 13 ночей у готелі Trump International у Лас-Вегасі;

у 2019 році (12 996 доларів за монету) – 69 років преміум-підписки Netflix або 334 BNB;

у 2020 році (28 837 доларів за монету) – один із найдорожчих рейсів компанії Etihad Airways із Сан-Франциско в Абу-Дабі або 196 акцій NVIDIA;

у 2021 році (67 617 доларів за монету) – Tesla Model Y 2021 року або 2 ночі в королівському номері Burj Al Arab;

у 2022 році (47 816 доларів за монету) – 3 ефективні машини для майнінгу біткойнів або 417 акцій Exxon Mobil;

у 2023 році (31 446 доларів за монету) – 62,6 акції NVIDIA або 47 років Netflix Premium.

Кандидат у президенти США хоче зарплату у крипті

Мер Маямі, який є кандидатом від Республіканської партії, Френсіс Суарес хоче отримувати свою зарплату у біткойнах.

Я роблю це зараз на посаді мера Маямі й не бачу причин, чому б мені не робити це на посаді президента,

– сказав він.

Також політик пообіцяв запровадити реформи для сприяння гіпербіткойнізації та не підтримувати CBDC (цифрові валюти центробанків).

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.