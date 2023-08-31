Кандидат у президенти США хоче зарплату у крипті

У разі свого обрання на пост президента США, кандидат від Республіканської партії та мер Маямі Френсіс Суарес заявив, що хоче отримувати зарплату у біткойнах.

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Я роблю це зараз на посаді мера Маямі й не бачу причин, чому б мені не робити це на посаді президента,

– сказав він.

Політик обіцяє запровадити реформи для сприяння гіпербіткойнізації. Також він не підтримує CBDC (цифрові валюти центробанків), адже вважає, що це загроза для приватності та свободи громадян. На пості мера Маямі він неодноразово вводив на них обмеження.

Байдена підозрюють у рекламі крипти

У своєму передвиборчому ролику Байден зробив акцент на кружці, де зображений він з "lazer eyes". Цей мем дуже популярний у криптоспільноті тому розгорілася дискусія.

"Lazer eyes" активно користуються прихильники криптовалютної інтеграції, так звані біткойн-максималісти. До них належать:

співачка Періс Гілтон;

спортсмен Том Бреді;

CEO криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао;

засновник MicroStrategy Майкл Сейлор;

мільярдер Ілон Маск.

Враховуючи те, що політик неодноразово критикував криптовалюту, не відомо чи зробив він це навмисно або ж це помилка його маркетологів.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.