Байдена підозрюють у рекламі крипти

Байден випустив відеоролик, де він робить акцент на чашку з мемом "lazer eyes", який дуже популярний у криптоспільноті, через це і розгорілася дискусія.

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Посилання під тим відео веде на сайт, де кожен може купити цю чашку всього за 22 долари. Натомість усі кошти, як зазначено на сайті, підуть у передвиборчий фонд Biden Victory Fund. "Lazer eyes" активно користуються прихильники криптовалютної інтеграції, так звані біткойн-максималісти.

До таких учасників належать:

співачка Періс Гілтон;

спортсмен Том Бреді;

CEO криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао;

засновник MicroStrategy Майкл Сейлор;

мільярдер Ілон Маск.

Невідомо, чи дійсно маркетологи президента використали цей елемент декору навмисне, але сам політик неодноразово критикував крипторинок.

Кеннеді купив біткойни своїм дітям

Кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший в черговий раз висловив свою підтримку криптовалюті. Цього разу він купив біткойни для своїх дітей. Він наголосив, що криптоінвестором він став ще до того, як ЗМІ почали його критикувати за рекламу біткойнів.

Тепер я власник біткоїнів, і я впевнений, що тепер вони (ЗМІ – 24 Канал) знайдуть інший спосіб мені дорікнути, але ніхто не скаже, що я не підкріпив свої слова своїми грошима,

– додав Кеннеді.

Перша його покупка крипти відбулася після участі на конференції Bitcoin 2023 у травні. За інформацією СNBC, його родина мала від 100 до 250 тисяч доларів у криптовалюті на брокерському рахунку.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.