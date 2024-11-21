Жоден з американських лідерів не йшов на поступки Кремлю, Трамп не стане винятком. До того ж, як наголосив 24 Каналу громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, президент Володимир Зеленський не піде на компроміси. Він розуміє, що народ України цього не пробачить.

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Чому Трамп ніколи не піде на поступки Путіну

Щойно чинний президент США Джо Байден надав дозвіл Україні на використання ракет великого радіуса дії по російській території, то з Кремля одразу посипалися погрози, мовляв, "зміни до ядерної доктрини внесені, ми готові застосувати ядерну зброю".

І на цьому тлі, скажіть, невже ви думаєте, що, Трамп заходячи в Білий дім, скаже: "Боже мій. Путін хоче застосувати ядерну зброю. Ні-ні. Дорогий Володя, не потрібно. Ти хочеш Україну? Забирай. Ми з тобою друзі"?!

– зазначив Пінкус.

Жоден з американських президентів не йшов на повідці в Росії. Трамп не стане винятком. Він егоїст та переможець у всьому. Щоразу падаючи, республіканець вставав та примножував свої багатства. Він йде в Білий дім під лозунгом "make America great again", тобто "зробити Америку знову великою".

І ви думаєте, що він піде на поступки цьому маніяку (Путіну – 24 Канал)? А де ж логіка? Або Трамп божевільний, якщо на це піде, або ми, 67 мільйонів виборців, які проголосували за нього 5 листопада. Це неможливо. Я не посилаюсь на інсайди, а кажу з огляду на загальні позиції,

– зауважив Борис Пінкус.

До того ж, у США панує демократія. Є 3 гілки влади: судова, законодавча та виконавча. Вони не сидітимуть склавши руки, якщо Трамп піде назустріч російському диктатору Владіміру Путіну.

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Які є загрози в разі полярного рішення Трампа

Пінкус пояснив: якщо США підуть на повідці у глави Кремля й погодяться на здачу навіть 1/5 української землі, це буде прецедент та "зелене світло" для низки країн.

Приміром, для китайського лідера Сі Цзіньпіна, який захоче захопити Тайвань та десятки островів Південно-Східної Азії в Тихоокеанській акваторії, на які претендують Філіппіни та В'єтнам.

Також Іран, який зараз прагне "дотягнутися" до власної ядерної зброї, почне робити те саме, що й Росія. Ба більше, можливо, спробує застосовувати ядерку насамперед проти Ізраїлю. Крім того, може взяти під "парасольку" сунітські та ісламські країни, ту ж Саудівську Аравію.

Тому, по-перше, жодного договору про Україну без України бути не може. І Трамп це знає. По-друге, Зеленський не погодиться на поступки. Він прекрасно знає, що народ йому цього не пробачить,

– резюмував президент Республіканського клубу.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Дональд Трамп, ймовірно, найближчим часом проведе переговори з Владіміром Путіним щодо війни в Україні.