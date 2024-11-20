Дональд Трамп, ймовірно, найближчим часом проведе переговори з Владіміром Путіним щодо війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Bloomberg.

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Що відомо про можливість дзвінка Трампа Путіну

Водночас нещодавнє рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети ATACMS для атак по території Росії може надати Трампу важливу перевагу під час цих переговорів.

Дональд Трамп-молодший та інші прихильники Трампа висловили занепокоєння з приводу цього кроку Байдена, заявивши, що він може призвести до ескалації конфлікту. Байден дозволив Україні застосовувати ракети ATACMS, які мають дальність до 300 кілометрів, і цього тижня українські сили використали їх для атаки на склад боєприпасів у Росії. Окрім того, Франція та Велика Британія, які також постачають подібну зброю Україні, можуть тепер приєднатися до цього кроку.

Як рішення надати Україні ATACMS може змінити ситуацію

Хоча надання таких систем не змінить суттєво перебіг війни, цей крок має стратегічне значення в контексті майбутніх переговорів. Байден дійсно посилив позиції України, але також дав можливість Трампу мати важелі впливу у майбутніх мирних перемовинах.

Зверніть увагу! Деякі аналітики вважають, що цей крок є відповіддю на ескалацію з боку Росії, зокрема на підтримку Північної Кореї у конфлікті та нарощування військових атак на цивільну інфраструктуру України. Однак Байден намагався уникати прямого конфлікту з Росією, щоб не спровокувати ядерну ескалацію, хоча ситуація може змінюватися.

З точки зору зовнішньої політики, це рішення Байдена може бути також стратегічним кроком, щоб забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі та підготувати ґрунт для майбутніх переговорів із Москвою. Водночас Путін, ймовірно, не задоволений цим розвитком подій, оскільки він сподівається, що Трамп у разі повернення до влади ослабить позиції України в переговорах.