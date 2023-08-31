Кандидат в президенты США хочет зарплату в крипте

В случае своего избрания на пост президента США кандидат от Республиканской партии и мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что хочет получать зарплату в биткойнах.

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Я делаю это сейчас в должности мэра Майами и не вижу причин, почему бы мне не делать это в должности президента,

– сказал он.

Политик обещает ввести реформы для содействия гипербиткойнизации. Также он не поддерживает CBDC (цифровые валюты центробанков), считает, что это угроза для частности и свободы граждан. На посту мэра Майами он неоднократно вводил на них ограничения.

Байден подозревается в рекламе крипт

В своем предвыборном ролике Байден сделал акцент на кружке, где изображен он из "lazer eyes". Этот мем очень популярен в криптосообществе, поэтому разгорелась дискуссия.

"Lazer eyes" активно пользуются поклонники криптовалютной интеграции, так называемые биткойн-максималисты. К ним относятся:

певица Пэрис Гилтон;

спортсмен Том Брэди;

CEO криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао;

основатель MicroStrategy Майкл Сейлор;

миллиардер Илон Маск.

Учитывая то, что политик неоднократно критиковал криптовалюту, неизвестно сделал ли он это намеренно или это ошибка его маркетологов.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.