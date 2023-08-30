Что такое биткойная ликвидность

Простыми словами биткойная ликвидность – это легкость с которой его можно купить или продать. В настоящее время на рынке существует множество покупателей и продавцов, что означает, что большие заказы могут быть выполнены с минимальным влиянием на дальнейшую цену.

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Высокая ликвидность желательна на любом рынке, ведь она обеспечивает стабильность и защиту от манипуляций.

Факторы, влияющие на ликвидность:

объем торгов;

количество участников рынка;

глубина рынка;

биржевая инфраструктура;

регуляторная среда;

ожидания участников рынка;

важные новости или события;

период суток.

Заметьте! Чтобы снизить биткойн на 1%, то есть до настоящего уровня нужно было продать всего 463 BTC на сумму примерно 12 миллионов долларов.

Для кого это выгодно

Основной причиной такого падения явилось падение торгового объема на централизованных биржах. За 5 прошлых лет наблюдалась регулярная тенденция снижения объема торгов на этих сервисах. А окончание бычьего рынка лишь усугубило эту проблему создав проблемы для крупных бирж.

В первую очередь такие тенденции выгодны для китов и мегакитов, которые могут спекулировать на рынке, чтобы снизить цену биткойна. Это нужно для дальнейшей их закупки по более низким ценам, что гарантирует долгосрочную прибыль.

Наиболее выгодной для них стратегией является вызвать панику на рынке, что спровоцирует массовые ликвидации трейдеров. Однако сделать это они смогут только в ближайшие полгода, потому что после халвинга и понижения процентных ставок ситуация изменится.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.