Сложность майнинга достигла исторической отметки

Следовательно, сложность добычи биткойна достигла отметки в 55,62 T (+6,17%). Вырос и средний показатель сети хешрейта – 397,74 EH/s. То есть теперь на добычу одного блока нужно 9 минут 26 секунд.

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Напомним! Биткойн является децентрализованной валютой, базирующейся на доверии к блокчейну, который поддерживается и обновляется благодаря майнингу. Люди, которые занимаются этим процессом, используют свои специальные машины, чтобы решить сложные математические задачи, и первый, кто это сделает, добавляет следующий блок к цепочке блокчейна и получает вознаграждение в биткойнах.

Пересчет происходит каждые 2016 блоков, это примерно 2 – 3 недели. Если бы такая процедура не проводилась, увеличение количества майнеров привело бы к слишком быстрому созданию блоков, что разрушило бы экономическую модель вознаграждения и угрожало безопасности сети.

Зато слишком высокая сложность может сделать майнинг неэффективным, поэтому перерасчет пытается обеспечить баланс безопасности и производительности сети.

В каких странах дороже всего мелькнуть биткойн

В Украине добыть одна монета стоит 10 730 долларов. Это относительно средний показатель, если сравнивать его со странами ЕС, где этот процесс самый дорогой или в Африке и Азии – где самый дешевый.

Поэтому дороже всего мелькнуть биткойны в таких странах:

Италия – 208 560 долларов;

Австрия – 184 352 долларов;

Бельгия – 172 381 доллар;

Дания – 166 795 долларов;

Германия – 163 336 долларов;

Ирландия – 159 612 доллара;

Литва – 152 163 долларов.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.