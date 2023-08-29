Сложность майнинга достигла исторической отметки
Следовательно, сложность добычи биткойна достигла отметки в 55,62 T (+6,17%). Вырос и средний показатель сети хешрейта – 397,74 EH/s. То есть теперь на добычу одного блока нужно 9 минут 26 секунд.
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Пересчет происходит каждые 2016 блоков, это примерно 2 – 3 недели. Если бы такая процедура не проводилась, увеличение количества майнеров привело бы к слишком быстрому созданию блоков, что разрушило бы экономическую модель вознаграждения и угрожало безопасности сети.
Зато слишком высокая сложность может сделать майнинг неэффективным, поэтому перерасчет пытается обеспечить баланс безопасности и производительности сети.
В каких странах дороже всего мелькнуть биткойн
В Украине добыть одна монета стоит 10 730 долларов. Это относительно средний показатель, если сравнивать его со странами ЕС, где этот процесс самый дорогой или в Африке и Азии – где самый дешевый.
Поэтому дороже всего мелькнуть биткойны в таких странах:
- Италия – 208 560 долларов;
- Австрия – 184 352 долларов;
- Бельгия – 172 381 доллар;
- Дания – 166 795 долларов;
- Германия – 163 336 долларов;
- Ирландия – 159 612 доллара;
- Литва – 152 163 долларов.