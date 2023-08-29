Складність майнінгу досягла історичної позначки

Отже, складність видобутку біткойна досягла позначки у 55,62 T (+6,17%). Виріс і середній показник мережі хешрейту – 397,74 EH/s. Тобто тепер на видобуток одного блоку потрібно 9 хвилин 26 секунд.

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Нагадаємо! Біткойн є децентралізованою валютою, яка базується на довірі до блокчейну, що підтримується та оновлюється завдяки майнінгу. Люди, які займаються цим процесом використовують свої спеціальні машини, щоб вирішити складні математичні завдання, і перший, хто це зробить, додає наступний блок до ланцюжка блокчейну й отримує винагороду в біткойнах.

Перерахунок відбувається кожних 2016 блоків, це приблизно 2 – 3 тижні. Якби така процедура не проводилася б, збільшення кількості майнерів привела б до надто швидкого створення блоків, що зруйнувало б економічну модель винагороди та загрожувало безпеці мережі.

Натомість надто висока складність може зробити майнінг неефективним, тому перерахунок намагається забезпечити баланс задля безпеки та продуктивності мережі.

У яких країнах найдорожче майнити біткойн

В Україні видобути одну монету коштує 10 730 доларів. Це відносно середній показник, якщо порівнювати його з країнами ЄС, де цей процес найдорожчий або Африкою та Азією – де найдешевший.

Тож найдорожче майнити біткойни у таких країнах:

Італія – 208 560 доларів;

Австрія – 184 352 доларів;

Бельгія – 172 381 долар;

Данія – 166 795 доларів;

Німеччина – 163 336 доларів;

Ірландія – 159 612 долара;

Литва – 152 163 доларів.

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.