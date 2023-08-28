Скільки коштує майнінг в Україні
В Україні видобути 1 біткойн коштує 10 730 доларів. У цьому дослідженні враховувалася вартість електроенергії, яка потрібна для видобутку однієї монети. В розрахунок брали вісім моделей майнінгу з різними значеннями хешрейту та середнього часу, щоб визначити середню вартість процесу.
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Виявилося, що найвищі ціни на майнінг у Європі. Це пов'язано з високими цінами на світло, які сформувалися в умовах COVID-19, зростаючого міжнародного попиту та припинення постачання газу Росією до деяких країн через війну в Україні.
Тож найбільші показники за одну монету продемонстрували наступні країни:
- Італія – 208 560 доларів;
- Австрія – 184 352 доларів;
- Бельгія – 172 381 долар;
- Данія – 166 795 доларів;
- Німеччина – 163 336 доларів;
- Ірландія – 159 612 долара;
- Литва – 152 163 доларів.
Найнижчими ціни є в Азії та Африці, проте у багатьох країнах або повністю заборонений майнінг, або діють суттєві обмеження. Наприклад видобути 1 монету у Лівані коштує 266 доларів.
У яких країнах ЄС найбільше інвестують у крипту
Статистика показала, що у багатших країнах ЄС люди менше цікавляться криптовалютою і надають перевагу традиційним методам інвестування. Тож найбільше крипту купують у таких країнах як:
- Словенія – 18%;
- Хорватія – 16%;
- Люксембург – 14%;
- Болгарія – 13%;
- Кіпр – 13%.
Також у цю десятку увійшли Чехія, Австрія, Словаччина, Естонія та Португалія.