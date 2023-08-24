Криптоінвестори зазнали втрат через біткойн

На минулому тижні монета впала на 10% до 26 200 доларів за одиницю – це найгірший показник з листопада цього року. У зв'язку з цим 3 2,56 мільйонна біткойнів, лише 300 000 з них (11,7%) все ще є прибутковими.

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Справжньою проблемою є поточна нестійка ситуація на ринку BTC, оскільки короткострокові власники зазнають збитків,

– вважає керівник відділу цифрових активів компанії Marex Solutions Ілан Солот.

Таке падіння спровокувало фінансові втрати у короткострокових власників біткойна. Ті користувачі, у гаманцях яких монети не зберігаються понад 155 діб, отримали нереалізовані збитки.

В яких країнах Європи найбільше купують криптовалюту

Враховуючи те, що криптовалюта стає все популярнішою не тільки як спосіб оплати, а й інвестиції, не дивно, що жителі європейських країн серйозно нею зацікавилися.

Зверніть увагу! 36% жителів Люксембургу є криптоінвесторами – це близько 230 тисяч людей.

В яких країнах Європи найбільше купують крипту:

Словенія – 18%;

Хорватія – 16%;

Люксембург – 14%;

Болгарія – 13%;

Кіпр – 13%;

Словаччина – 12%;

Австрія – 12%;

Португалія – 12%;

Чехія – 12%;

Естонія – 12%.

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.