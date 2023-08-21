У якій країні найбільш поширена криптовалюта

Цифрова валюта стає поширеним форматом оплати у Європі. Люди використовують крипту не тільки як гроші, а й у якості інвестицій.

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В яких країнах Європи найбільше купують криптовалюту:

  • Словенія – 18%;
  • Хорватія – 16%;
  • Люксембург – 14%;
  • Болгарія – 13%;
  • Кіпр – 13%;
  • Словаччина – 12%;
  • Австрія – 12%;
  • Португалія – 12%;
  • Чехія – 12%;
  • Естонія – 12%.

Найменшу кількість криптовалюти мають жителі таких країн:

  • Франція – 5%;
  • Італія – 6%;
  • Німеччина – 6%;
  • Бельгія – 6%;
  • Данія – 8%;
  • Іспанія – 8%;
  • Латвія – 8%;
  • Польща – 8%;
  • Румунія – 8%;
  • Угорщина – 8%.

Аналітики відзначають, що у розвинених країнах Європи більшість жителів обирають інвестування у проєкти замість покупки крипти. А от громадяни бідніших держав навпаки, прагнуть купувати цифрову валюту.

Найбільша кількість інвесторів у державах Європи:

  • Швеція – 60%
  • Фінляндія – 42%;
  • Мальта – 37%;
  • Люксембург – 36%;
  • Данія – 36%;
  • Німеччина – 33%;
  • Бельгія – 32%;
  • Австрія – 32%;
  • Італія – 31%;
  • Естонія – 30%;
  • Чехія – 24%.