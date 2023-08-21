У якій країні найбільш поширена криптовалюта

Цифрова валюта стає поширеним форматом оплати у Європі. Люди використовують крипту не тільки як гроші, а й у якості інвестицій.

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В яких країнах Європи найбільше купують криптовалюту:

Словенія – 18%;

Хорватія – 16%;

Люксембург – 14%;

Болгарія – 13%;

Кіпр – 13%;

Словаччина – 12%;

Австрія – 12%;

Португалія – 12%;

Чехія – 12%;

Естонія – 12%.

Найменшу кількість криптовалюти мають жителі таких країн:

Франція – 5%;

Італія – 6%;

Німеччина – 6%;

Бельгія – 6%;

Данія – 8%;

Іспанія – 8%;

Латвія – 8%;

Польща – 8%;

Румунія – 8%;

Угорщина – 8%.

Аналітики відзначають, що у розвинених країнах Європи більшість жителів обирають інвестування у проєкти замість покупки крипти. А от громадяни бідніших держав навпаки, прагнуть купувати цифрову валюту.

Найбільша кількість інвесторів у державах Європи:

Швеція – 60%

Фінляндія – 42%;

Мальта – 37%;

Люксембург – 36%;

Данія – 36%;

Німеччина – 33%;

Бельгія – 32%;

Австрія – 32%;

Італія – 31%;

Естонія – 30%;

Чехія – 24%.

Цікаво, що в Люксембургу проживає усього 640 тисяч осіб, з них 36% інвестори. Це близько 230 тисяч людей.

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