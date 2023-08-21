В какой стране наиболее распространена криптовалюта

Цифровая валюта становится распространенным форматом оплаты в Европе. Люди используют крипту не только как деньги, но и в качестве инвестиций.

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В каких странах Европы больше всего покупают криптовалюту:

Словения – 18%;

Хорватия – 16%;

Люксембург – 14%;

Болгария – 13%;

Кипр – 13%;

Словакия – 12%;

Австрия – 12%;

Португалия – 12%;

Чехия – 12%;

Эстония – 12%.

Наименьшее количество криптовалюты имеют жители таких стран:

Франция – 5%;

Италия – 6%;

Германия – 6%;

Бельгия – 6%;

Дания – 8%;

Испания – 8%;

Латвия – 8%;

Польша – 8%;

Румыния – 8%;

Венгрия – 8%.

Аналитики отмечают, что в развитых странах Европы большинство жителей выбирают инвестирование в проекты вместо покупки крипт. А вот граждане более бедных государств, наоборот, стремятся покупать цифровую валюту.

Наибольшее количество инвесторов в государствах Европы:

Швеция – 60%

Финляндия – 42%;

Мальта – 37%;

Люксембург – 36%;

Дания – 36%;

Германия – 33%;

Бельгия – 32%;

Австрия – 32%;

Италия – 31%;

Эстония – 30%;

Чехия – 24%.

Интересно, что в Люксембурге проживает всего 640 тысяч человек, из них 36% – инвесторы. Это около 230 тысяч человек.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности на AML-сервисе биржи.