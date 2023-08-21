В какой стране наиболее распространена криптовалюта

Цифровая валюта становится распространенным форматом оплаты в Европе. Люди используют крипту не только как деньги, но и в качестве инвестиций.

Читайте также Повышенная нервозность и волатильность: чего ждать на рынке валют на этой неделе

В каких странах Европы больше всего покупают криптовалюту:

  • Словения – 18%;
  • Хорватия – 16%;
  • Люксембург – 14%;
  • Болгария – 13%;
  • Кипр – 13%;
  • Словакия – 12%;
  • Австрия – 12%;
  • Португалия – 12%;
  • Чехия – 12%;
  • Эстония – 12%.

Наименьшее количество криптовалюты имеют жители таких стран:

  • Франция – 5%;
  • Италия – 6%;
  • Германия – 6%;
  • Бельгия – 6%;
  • Дания – 8%;
  • Испания – 8%;
  • Латвия – 8%;
  • Польша – 8%;
  • Румыния – 8%;
  • Венгрия – 8%.

Аналитики отмечают, что в развитых странах Европы большинство жителей выбирают инвестирование в проекты вместо покупки крипт. А вот граждане более бедных государств, наоборот, стремятся покупать цифровую валюту.

Наибольшее количество инвесторов в государствах Европы:

  • Швеция – 60%
  • Финляндия – 42%;
  • Мальта – 37%;
  • Люксембург – 36%;
  • Дания – 36%;
  • Германия – 33%;
  • Бельгия – 32%;
  • Австрия – 32%;
  • Италия – 31%;
  • Эстония – 30%;
  • Чехия – 24%.