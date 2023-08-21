В какой стране наиболее распространена криптовалюта
Цифровая валюта становится распространенным форматом оплаты в Европе. Люди используют крипту не только как деньги, но и в качестве инвестиций.
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В каких странах Европы больше всего покупают криптовалюту:
- Словения – 18%;
- Хорватия – 16%;
- Люксембург – 14%;
- Болгария – 13%;
- Кипр – 13%;
- Словакия – 12%;
- Австрия – 12%;
- Португалия – 12%;
- Чехия – 12%;
- Эстония – 12%.
Наименьшее количество криптовалюты имеют жители таких стран:
- Франция – 5%;
- Италия – 6%;
- Германия – 6%;
- Бельгия – 6%;
- Дания – 8%;
- Испания – 8%;
- Латвия – 8%;
- Польша – 8%;
- Румыния – 8%;
- Венгрия – 8%.
Аналитики отмечают, что в развитых странах Европы большинство жителей выбирают инвестирование в проекты вместо покупки крипт. А вот граждане более бедных государств, наоборот, стремятся покупать цифровую валюту.
Наибольшее количество инвесторов в государствах Европы:
- Швеция – 60%
- Финляндия – 42%;
- Мальта – 37%;
- Люксембург – 36%;
- Дания – 36%;
- Германия – 33%;
- Бельгия – 32%;
- Австрия – 32%;
- Италия – 31%;
- Эстония – 30%;
- Чехия – 24%.