Криптоинвесторы понесли потери из-за биткойна

На прошлой неделе монета упала на 10% до 26 200 долларов за единицу – это самый плохой показатель с ноября этого года. В связи с этим 3 2,56 миллиона биткойнов, лишь 300 000 из них (11,7%) все еще являются прибыльными.

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Настоящей проблемой является текущая неустойчивая ситуация на рынке BTC, поскольку краткосрочные владельцы терпят убытки,
– считает руководитель отдела цифровых активов компании Marex Solutions Илан Солот.

Такое падение спровоцировало финансовые потери у краткосрочных владельцев биткойна. Те пользователи, в кошельках которых монеты не хранятся более 155 суток, получили нереализованный ущерб.

В каких странах Европы больше всего покупают криптовалюту

Учитывая то, что криптовалюта становится все популярнее не только как способ оплаты, но и инвестиции, не удивительно, что жители европейских стран серьезно ею заинтересовались.

В каких странах Европы больше всего покупают крипту:

  • Словения – 18%;
  • Хорватия – 16%;
  • Люксембург – 14%;
  • Болгария – 13%;
  • Кипр – 13%;
  • Словакия – 12%;
  • Австрия – 12%;
  • Португалия – 12%;
  • Чехия – 12%;
  • Эстония – 12%.