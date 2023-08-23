Какая криптовалюта самая популярная в TikTok
Цифровая валюта стремительно распространяется не только в финансовой сфере, но и покоряет социальные сети. Пользователи с удовольствием снимают ролики, где распространяют информацию о криптах. Эксперты проанализировали 15 топовых хештегов о цифровой валюте, эти видео суммарно набрали 115 миллиардов просмотров.
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Рейтинг хештегов о криптовалютах в TikTok:
- #crypto – самый популярный хэштег в сфере цифровой валюты, он указан более чем в 4 миллионах постов с охватом 30 миллиардов пользователей.;
- #bitcoin – занял 2 место;
- #nft – 2 миллиона роликов и 14 миллиардов просмотров;
- #cryptocurrency – 2 миллиона видео и 10 миллиардов охвата;
- #btc – занял 4 место.
Также в рейтинг вошли:
- Ethereum с хештегами #eth и #ethereum получили 1,81 публикации и получили 8 миллиардов просмотров;
- Dogecoi – 0,46 миллиона видео, охват 3 миллиарда;
- XRP - 0,32 публикации, получили просмотры 2 миллиарда.
Как ни странно, больше любят цифровую валюту жители европейского континента. В пятерку лидеров вошли Латвия, Эстония, Норвегия, Белоруссия и Украина.