Какая криптовалюта самая популярная в TikTok

Цифровая валюта стремительно распространяется не только в финансовой сфере, но и покоряет социальные сети. Пользователи с удовольствием снимают ролики, где распространяют информацию о криптах. Эксперты проанализировали 15 топовых хештегов о цифровой валюте, эти видео суммарно набрали 115 миллиардов просмотров.

Читайте также Криптовалюты в Европе: в каких странах чаще всего покупают цифровую валюту

Рейтинг хештегов о криптовалютах в TikTok:

#crypto – самый популярный хэштег в сфере цифровой валюты, он указан более чем в 4 миллионах постов с охватом 30 миллиардов пользователей.;

#bitcoin – занял 2 место;

#nft – 2 миллиона роликов и 14 миллиардов просмотров;

#cryptocurrency – 2 миллиона видео и 10 миллиардов охвата;

#btc – занял 4 место.

Любопытно! Бесспорным лидером среди криптовалют остается биткойн.

Также в рейтинг вошли:

Ethereum с хештегами #eth и #ethereum получили 1,81 публикации и получили 8 миллиардов просмотров;

Dogecoi – 0,46 миллиона видео, охват 3 миллиарда;

XRP - 0,32 публикации, получили просмотры 2 миллиарда.

Как ни странно, больше любят цифровую валюту жители европейского континента. В пятерку лидеров вошли Латвия, Эстония, Норвегия, Белоруссия и Украина.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.