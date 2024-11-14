Кому додали грошей

Найбільше фінансування отримало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

Читайте також У 2025 році ресурс місцевих бюджетів збільшиться на більш як 40 мільярдів гривень

Якщо в першому читанні для агентства планували 43,86 мільярда гривень, то тепер ця сума зросла до 53,16 мільярда гривень.

Кому ще додали фінансування:

8 мільярдів гривень піде на будівництво водогонів у Миколаївській області через наслідки підриву Каховської ГЕС.

гривень піде на будівництво водогонів у Миколаївській області через наслідки підриву Каховської ГЕС. На розвиток і утримання доріг додали 1,29 мільярда гривень. Тепер видатки складуть 12,6 мільярда гривень .

. Бюджет Міністерства розвитку громад і територій зріс на 8,35 мільярда гривень, і нині становить 41,16 мільярда гривень .

. Для Міністерства охорони здоров'я виділили додатково 3,98 мільярда гривень, збільшивши бюджет з 212,7 до 216,68 мільярда гривень . Окрім того, на інвестиційні проєкти МОЗ заплановано 3,39 мільярда гривень.

. Окрім того, на інвестиційні проєкти МОЗ заплановано 3,39 мільярда гривень. На спеціалізовану медичну допомогу додано 50 мільйонів гривень, збільшивши суму з 5,75 до 5,8 мільярда гривень.

Міністерству аграрної політики додано 1,02 мільярда гривень (з 9,05 до 10,07 мільярда гривень). Це дозволить збільшити підтримку сільгоспвиробників на 1 мільярд гривень.

До слова! Бюджет Державного агентства водних ресурсів збільшено на 1,6 мільярда гривень, а Міністерства фінансів – на 1 мільярд гривень. Державна митна служба отримала додаткові 662 мільйони гривень, а Рахункова палата – 516 мільйонів гривень.

Кошти на ветеранів та оборону

Три державні відомства отримали додаткові пів мільярда гривень. Міністерство юстиції збільшило бюджет з 19,29 до 19,79 мільярда гривень. З них 343 мільйони підуть на реконструкцію установ виконання покарань, а 159 мільйонів – на електронні засоби контролю.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості отримало додатково 500 мільйонів гривень для підтримки оборонних підприємств.

Міністерство у справах ветеранів збільшило бюджет з 2,85 до 3,35 мільярда гривень. З цих коштів 500 мільйонів спрямовано на створення Національного військового меморіального кладовища.

Зауважте! Також виділено 2,19 мільярда гривень на підтримку ветеранів та їхніх родин.

Фінансування міністерств

Також збільшено бюджети наступних відомств:

Міністерство молоді та спорту – на 250 мільйонів гривень;

Державна аудиторська служба – на 250 мільйонів гривень;

Національне агентство з питань запобігання корупції – на 143 мільйони гривень;

Міністерство закордонних справ України – на 18 мільйонів гривень;

Державна служба експортного контролю – на 15 мільйонів гривень;

Міністерство енергетики – на 14 мільйонів гривень;

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення – на 9 мільйонів гривень;

Вища рада правосуддя – на 4,7 мільйона гривень.

Зауважте! Бюджет Верховної Ради зріс на 30 мільйонів гривень, зокрема на 20 мільйонів більше витратять на законотворчу діяльність народних депутатів. Також на 1 мільйон дорожче обійдеться інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту.