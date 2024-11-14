Кому добавили денег

Наибольшее финансирование получило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Читайте также В 2025 году ресурс местных бюджетов увеличится на более чем 40 миллиардов гривен

Если в первом чтении для агентства планировали 43,86 миллиарда гривен, то теперь эта сумма выросла до 53,16 миллиарда гривен.

Кому еще добавили финансирование:

8 миллиардов гривен пойдет на строительство водопроводов в Николаевской области из-за последствий подрыва Каховской ГЭС.

гривен пойдет на строительство водопроводов в Николаевской области из-за последствий подрыва Каховской ГЭС. На развитие и содержание дорог добавили 1,29 миллиарда гривен. Теперь расходы составят 12,6 миллиарда гривен .

. Бюджет Министерства развития общин и территорий вырос на 8,35 миллиарда гривен, и сейчас составляет 41,16 миллиарда гривен .

. Для Министерства здравоохранения выделили дополнительно 3,98 миллиарда гривен, увеличив бюджет с 212,7 до 216,68 миллиарда гривен . Кроме того, на инвестиционные проекты Минздрава запланировано 3,39 миллиарда гривен.

. Кроме того, на инвестиционные проекты Минздрава запланировано 3,39 миллиарда гривен. На специализированную медицинскую помощь добавлено 50 миллионов гривен, увеличив сумму с 5,75 до 5,8 миллиарда гривен.

Министерству аграрной политики добавлено 1,02 миллиарда гривен (с 9,05 до 10,07 миллиарда гривен). Это позволит увеличить поддержку сельхозпроизводителей на 1 миллиард гривен.

К слову! Бюджет Государственного агентства водных ресурсов увеличен на 1,6 миллиарда гривен, а Министерства финансов – на 1 миллиард гривен. Государственная таможенная служба получила дополнительные 662 миллиона гривен, а Счетная палата – 516 миллионов гривен.

Средства на ветеранов и оборону

Три государственные ведомства получили дополнительные полмиллиарда гривен. Министерство юстиции увеличило бюджет с 19,29 до 19,79 миллиарда гривен. Из них 343 миллиона пойдут на реконструкцию учреждений исполнения наказаний, а 159 миллионов – на электронные средства контроля.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности получило дополнительно 500 миллионов гривен для поддержки оборонных предприятий.

Министерство по делам ветеранов увеличило бюджет с 2,85 до 3,35 миллиарда гривен. Из этих средств 500 миллионов направлено на создание Национального военного мемориального кладбища.

Заметьте! Также выделено 2,19 миллиарда гривен на поддержку ветеранов и их семей.

Финансирование министерств

Также увеличены бюджеты следующих ведомств:

Министерство молодежи и спорта – на 250 миллионов гривен;

Государственная аудиторская служба – на 250 миллионов гривен;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – на 143 миллиона гривен;

Министерство иностранных дел Украины – на 18 миллионов гривен;

Государственная служба экспортного контроля – на 15 миллионов гривен;

Министерство энергетики – на 14 миллионов гривен;

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания – на 9 миллионов гривен;

Высший совет правосудия – на 4,7 миллиона гривен.

Заметьте! Бюджет Верховной Рады вырос на 30 миллионов гривен, в частности на 20 миллионов больше потратят на законотворческую деятельность народных депутатов. Также на 1 миллион дороже обойдется информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности парламента.