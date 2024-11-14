Як діятиме субсидія при відключеннях

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля було розроблено ряд законодавчих змін, аби допомогти українцям взимку. Уряд підтримав нововведення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Дарія Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики України Для нас дуже важливо було реалізувати ці зміни напередодні зими, щоб забезпечити додатковою підтримкою тих українців, які найбільше її потребують.

Які зміни готуються:

гранична сума покупки, що дозволяє отримати субсидію, збільшена до 100 тисяч гривень;

на період дії воєнного стану, якщо кількість спожитої електроенергії менша через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП не змінюватиметься, тобто не ставатиме меншою.

Якщо родина придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію та допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни, – її придбання вартістю до 150 тисяч гривень або разовий платіж в розмірі до 150 тисяч гривень за кредитом на придбання такої установки не буде враховуватись при призначенні субсидії,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо! Раніше максимальна сума покупки, що допускалась для призначення субсидії складала 50 тисяч гривень.