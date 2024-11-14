Хто отримує високі пенсії в Україні

Загалом, пенсійне законодавство обмежує максимальну пенсію десятьма прожитковими мінімумами для осіб, що втратили працездатність. Нині це 23 610 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Втім, існують винятки – окремі пенсіонери через суд домоглися перерахунку та призначення вищих виплат.

Крім того, представники деяких професій, таких як судді, прокурори, військовослужбовці, ліквідатори аварії на ЧАЕС та інші, отримують підвищені пенсії, оскільки їхні виплати регулюються окремими законами.

Яка пенсія – найвища в Україні

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, спеціальну пенсію в Україні отримують 24,6 тисяч осіб. З них 4,9 тисяч мають виплати понад 50 тисяч гривень на місяць.

Цікаво! Щомісячні витрати бюджету на ці пенсії становлять 9,9 мільярда гривень, а за рік у 2024-му очікуються витрати на рівні 119,3 мільярда гривень.

Максимальна пенсія в Україні наразі сягає 390 184 гривень, що перевищує середній розмір пенсії у 66,7 раза.

До слова! За статистикою Пенсійного фонду станом на 1 жовтня 2024 року, пенсія понад 61,7% українських пенсіонерів є меншою за середню, а 25,8% отримують менш ніж 3 000 гривень на місяць.