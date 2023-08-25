Де найбільше цікавляться цифровою валютою

Як показує статистика, чим багатша країна ЄС, тим менше її жителі цікавляться покупкою крипти. У громадян цих держав набагато більше інтересу викликають традиційні види інвестицій – фонди, облігації, активи.

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Найбільше купують криптовалюту у таких країнах:

Словенія – 18%;

Хорватія – 16%;

Люксембург – 14%;

Болгарія – 13%;

Кіпр – 13%.

Також у цю десятку увійшли Чехія, Австрія, Словаччина, Естонія та Португалія.

Найменше у цифрову валюту вкладаються:

Франція – 5%;

Італія – 6%;

Бельгія – 6%;

Німеччина – 6%.

У Угорщині, Латвії, Румунії, Польщі, Іспанії та Данії цей показник не є більшим за 8%. Також не дуже популярна Крипта у Швеції, Мальті та Фінляндії.

Традиційні фінансові інструменти найчастіше обирають:

Швеція – 60%;

Фінляндія – 42%;

Мальта – 37%;

Люксембург – 36%;

Данія – 36%;

Німеччина – 33%;

Бельгія – 32%;

Австрія – 32%;

Італія – 31%;

Естонія – 30%;

Чехія – 24%.

Жителі цих країн вкладають свої кошти у активи, облігації та фонди. Вони обирають звичні методи інвестування, з осторогою ставлячись до таких нововведень як цифрова валюта.

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