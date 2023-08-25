Де найбільше цікавляться цифровою валютою
Як показує статистика, чим багатша країна ЄС, тим менше її жителі цікавляться покупкою крипти. У громадян цих держав набагато більше інтересу викликають традиційні види інвестицій – фонди, облігації, активи.
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Найбільше купують криптовалюту у таких країнах:
- Словенія – 18%;
- Хорватія – 16%;
- Люксембург – 14%;
- Болгарія – 13%;
- Кіпр – 13%.
Також у цю десятку увійшли Чехія, Австрія, Словаччина, Естонія та Португалія.
Найменше у цифрову валюту вкладаються:
- Франція – 5%;
- Італія – 6%;
- Бельгія – 6%;
- Німеччина – 6%.
У Угорщині, Латвії, Румунії, Польщі, Іспанії та Данії цей показник не є більшим за 8%. Також не дуже популярна Крипта у Швеції, Мальті та Фінляндії.
Традиційні фінансові інструменти найчастіше обирають:
- Швеція – 60%;
- Фінляндія – 42%;
- Мальта – 37%;
- Люксембург – 36%;
- Данія – 36%;
- Німеччина – 33%;
- Бельгія – 32%;
- Австрія – 32%;
- Італія – 31%;
- Естонія – 30%;
- Чехія – 24%.
Жителі цих країн вкладають свої кошти у активи, облігації та фонди. Вони обирають звичні методи інвестування, з осторогою ставлячись до таких нововведень як цифрова валюта.