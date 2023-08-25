Где больше всего интересуются цифровой валютой

Как показывает статистика, чем богаче страна ЕС, тем меньше ее жители интересуются покупкой крипты. У граждан этих государств гораздо больше интереса вызывают традиционные виды инвестиций – фонды, облигации, активы.

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Больше всего покупают криптовалюту в таких странах:

  • Словения – 18%;
  • Хорватия – 16%;
  • Люксембург – 14%;
  • Болгария – 13%;
  • Кипр – 13%.

Также в десятку вошли Чехия, Австрия, Словакия, Эстония и Португалия.

Меньше всего в цифровую валюту вкладываются:

  • Франция – 5%;
  • Италия – 6%;
  • Бельгия – 6%;
  • Германия – 6%.

В Венгрии, Латвии, Румынии, Польше, Испании и Дании этот показатель не больше 8%. Также не очень популярна Крипта в Швеции, Мальте и Финляндии.

Традиционные финансовые инструменты чаще всего выбирают:

  • Швеция – 60%;
  • Финляндия – 42%;
  • Мальта – 37%;
  • Люксембург – 36%;
  • Дания – 36%;
  • Германия – 33%;
  • Бельгия – 32%;
  • Австрия – 32%;
  • Италия – 31%;
  • Эстония – 30%;
  • Чехия – 24%.

Жители этих стран вкладывают свои средства в активы, облигации и фонды. Они выбирают привычные методы инвестирования, с осторожностью относясь к таким нововведениям как цифровая валюта.