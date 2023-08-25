Где больше всего интересуются цифровой валютой

Как показывает статистика, чем богаче страна ЕС, тем меньше ее жители интересуются покупкой крипты. У граждан этих государств гораздо больше интереса вызывают традиционные виды инвестиций – фонды, облигации, активы.

Читайте также Более чем на 10%: временное падение биткойна ударило по владельцам

Больше всего покупают криптовалюту в таких странах:

Словения – 18%;

Хорватия – 16%;

Люксембург – 14%;

Болгария – 13%;

Кипр – 13%.

Также в десятку вошли Чехия, Австрия, Словакия, Эстония и Португалия.

Меньше всего в цифровую валюту вкладываются:

Франция – 5%;

Италия – 6%;

Бельгия – 6%;

Германия – 6%.

В Венгрии, Латвии, Румынии, Польше, Испании и Дании этот показатель не больше 8%. Также не очень популярна Крипта в Швеции, Мальте и Финляндии.

Традиционные финансовые инструменты чаще всего выбирают:

Швеция – 60%;

Финляндия – 42%;

Мальта – 37%;

Люксембург – 36%;

Дания – 36%;

Германия – 33%;

Бельгия – 32%;

Австрия – 32%;

Италия – 31%;

Эстония – 30%;

Чехия – 24%.

Жители этих стран вкладывают свои средства в активы, облигации и фонды. Они выбирают привычные методы инвестирования, с осторожностью относясь к таким нововведениям как цифровая валюта.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.