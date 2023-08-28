Сколько стоит майнинг в Украине.

В Украине добыть 1 биткойн стоит 10 730 долларов. В этом исследовании учитывалась стоимость электроэнергии, необходимой для добычи одной монеты. В расчет принимали восемь моделей майнинга с разными значениями хешрейта и среднего времени, чтобы определить среднюю стоимость процесса.

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Оказалось, что самые высокие цены на майнинг в Европе. Это связано с высокими ценами на свет, которые сформировались в условиях COVID-19, растущего международного спроса и прекращения поставок газа Россией в некоторые страны из-за войны в Украине.

Наибольшие показатели за одну монету продемонстрировали следующие страны:

  • Италия – 208 560 долларов;
  • Австрия – 184 352 долларов;
  • Бельгия – 172 381 доллар;
  • Дания – 166 795 долларов;
  • Германия – 163 336 долларов;
  • Ирландия – 159 612 доллара;
  • Литва – 152 163 долларов.

Самые низкие цены в Азии и Африке, однако во многих странах либо полностью запрещен майнинг, либо действуют существенные ограничения. К примеру добыть 1 монету в Ливане стоит 266 долларов.

В каких странах ЕС больше всего инвестируют в крипту

Статистика показала, что в более богатых странах ЕС люди меньше интересуются криптовалютой и предпочитают традиционные методы инвестирования. Поэтому больше крипту покупают в таких странах как:

  • Словения – 18%;
  • Хорватия – 16%;
  • Люксембург – 14%;
  • Болгария – 13%;
  • Кипр – 13%.

Также в десятку вошли Чехия, Австрия, Словакия, Эстония и Португалия.