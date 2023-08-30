Що таке ліквідність біткойна

Простими словами ліквідність біткойна – це легкість з якою його можна купити або продати. Нині на ринку є безліч покупців та продавців, що означає, що великі замовлення можуть бути виконані з мінімальним впливом на подальшу ціну.

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Висока ліквідність є бажаною на будь-якому ринку, адже вона забезпечує стабільність та захист від маніпуляцій.

Чинники, які впливають на ліквідність:

обсяг торгів;

кількість учасників ринку;

глибина ринку;

біржова інфраструктура;

регуляторне середовище;

очікування учасників ринку;

важливі новини або події;

період доби.

Зауважте! Щоб знизити біткойн на 1%, тобто до теперішнього рівня потрібно було продати лише 463 BTC на суму приблизно 12 мільйонів доларів.

Для кого це вигідно

Основною причиною такого падіння стало падіння торговельного обсягу на централізованих біржах. За 5 минулих років спостерігалася регулярна тенденція на зниження обсягу торгів на цих сервісах. А закінчення бичачого ринку лише посилило цю проблему створивши проблеми для великих бірж.

В першу чергу такі тенденції вигідні для китів та мегакитів, які можуть спекулювати на ринку, щоб зменшити ціну біткойна. Це потрібно для подальшої їх закупівлі за нижчими цінами, що гарантує довгостроковий прибуток.

Найбільш вигідною для них стратегією є викликати паніку на ринку, що спровокує масові ліквідації трейдерів. Проте зробити це вони зможуть лише у найближчі пів року, тому що після халвінгу та зниження відсоткових ставок ситуація зміниться.

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.