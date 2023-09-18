Україна посіла 5 місце за рівнем прийняття криптоактивів
Загалом перша п'ятірка лідерів виглядає так:
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- Індія;
- Нігерія;
- В'єтнам;
- США;
- Україна.
Також ми посіли 3 місце за якістю централізованого обслуговування. Проте найгірші показники ми продемонстрували з DeFi-сегментом й обсягами торгів на P2P-біржах, відповідно ми посіли 10 та 11 місця.
Також у рейтингу брали участь такі країни, як: Філіппіни, Індонезія, Пакистан, Таїланд, Бразилія, Китай, Туреччина і Велика Британія.
Мексиканський бізнесмен тримає усі свої активи у біткойнах
Мільярдер Рікардо Салінас Плієго тримає у біткойнах усі свої активи. До них належать:
- платформу MicroStrategy;
- кілька майнінгових компаній;
- нафтові підприємства;
- видобуток золота.
На такий вчинок його надихнула крига друга, де він дізнався про переваги флагманського активу децентралізованих фінансів (DeFi).
Я маю віддати належне моєму другу Сейфедіну Аммусу за його книгу "Стандарт Біткойна". Він справді все пояснив. Він зібрав в одній невеликій книзі все, що стосується Біткоїна, історії грошей, як вони розвивалися, як ними зловживав уряд. Це Біблія,
– розповів мільярдер.