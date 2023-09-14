Мільярдер тримає усі активи у крипті
Рікардо Салінас Плієго тримає у біткойнах такі активи:
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- платформу MicroStrategy;
- кілька майнінгових компаній;
- нафтові підприємства;
- видобуток золота.
Я маю віддати належне моєму другу Сейфедіну Аммусу за його книгу "Стандарт Біткойна". Він справді все пояснив. Він зібрав в одній невеликій книзі все, що стосується Біткоїна, історії грошей, як вони розвивалися, як ними зловживав уряд. Це Біблія,
– розповів мільярдер.
Саме ця книга дала бізнесмену уявлення про переваги флагманського активу децентралізованих фінансів (DeFi), до яких належить відсутність можливості для маніпуляцій чи зловживань з боку влади.
МВФ та РФС порекомендували, як керувати активами
DeFi-протоколи не відрізняються суттєво від TradFi, нагадали у Раді з фінансової стабільності (РФС) та МВФ. Такі платформи можуть посилити такі ризики:
- невідповідність ліквідності та термінів погашення;
- операційна крихкість;
- взаємопов'язаність та надмірний леверидж.
Заяви про децентралізацію часто не витримують критики. Зараз DeFi може демонструвати неясні, непрозорі, неперевірені структури управління, що легко піддаються маніпулюванню, які можуть наражати користувачів на ризики,
– зазначено у документі.
Вони порекомендували вжити заходів у:
- нарощуванні інституційного потенціалу за межами юрисдикцій G20;
- посиленні глобальної координації, співробітництва та обміну інформацією;
- усуненні прогалин у даних, необхідних для розуміння екосистеми криптовалют, яка швидко змінюється.