Мільярдер тримає усі активи у крипті

Рікардо Салінас Плієго тримає у біткойнах такі активи:

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платформу MicroStrategy;

кілька майнінгових компаній;

нафтові підприємства;

видобуток золота.

Я маю віддати належне моєму другу Сейфедіну Аммусу за його книгу "Стандарт Біткойна". Він справді все пояснив. Він зібрав в одній невеликій книзі все, що стосується Біткоїна, історії грошей, як вони розвивалися, як ними зловживав уряд. Це Біблія,

– розповів мільярдер.

Саме ця книга дала бізнесмену уявлення про переваги флагманського активу децентралізованих фінансів (DeFi), до яких належить відсутність можливості для маніпуляцій чи зловживань з боку влади.

Нагадаємо! Сейфедін Аммус став економічним радником Національного біткойн-офісу Сальвадору. На його думку, біткойн зможе заінити "золотий стандарт".

МВФ та РФС порекомендували, як керувати активами

DeFi-протоколи не відрізняються суттєво від TradFi, нагадали у Раді з фінансової стабільності (РФС) та МВФ. Такі платформи можуть посилити такі ризики:

невідповідність ліквідності та термінів погашення;

операційна крихкість;

взаємопов'язаність та надмірний леверидж.

Заяви про децентралізацію часто не витримують критики. Зараз DeFi може демонструвати неясні, непрозорі, неперевірені структури управління, що легко піддаються маніпулюванню, які можуть наражати користувачів на ризики,

– зазначено у документі.

Вони порекомендували вжити заходів у:

нарощуванні інституційного потенціалу за межами юрисдикцій G20;

посиленні глобальної координації, співробітництва та обміну інформацією;

усуненні прогалин у даних, необхідних для розуміння екосистеми криптовалют, яка швидко змінюється.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.