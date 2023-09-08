Рекомендації щодо стабілізації крипторинку
Метою ініціативи є об'єднати стандарти і різні позиції для пом'якшення ризиків, що випливають із пов'язаної з криптовалютами діяльності. Мовиться про ризики у разі волатильності стейблкойнів.
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Також автори нагадали, що DeFi-протоколи не відрізняються суттєво від TradFi. Ці платформи здатні посилити наступні ризики:
- невідповідність ліквідності та термінів погашення;
- операційна крихкість;
- взаємопов'язаність та надмірний леверидж.
Заяви про децентралізацію часто не витримують критики. Зараз DeFi може демонструвати неясні, непрозорі, неперевірені структури управління, що легко піддаються маніпулюванню, які можуть наражати користувачів на ризики,
– зазначено у документі.
МВФ передбачає регуляцію, а не заборону сектору криптоактивів. Рекомендації спрямовані на:
- нарощування інституційного потенціалу за межами юрисдикцій G20;
- посилення глобальної координації, співробітництва та обміну інформацією;
- усунення прогалин у даних, необхідних для розуміння екосистеми криптовалют, яка швидко змінюється.
Кандидат у президенти США хоче зарплату у крипті
Кандидат від Республіканської партії та мер Маямі Френсіс Суарес заявив, що хоче отримувати зарплату у біткойнах, у разі свого обрання на пост президента США.
Я роблю це зараз на посаді мера Маямі й не бачу причин, чому б мені не робити це на посаді президента,
– сказав він.
Також він пообіцяв сприяти крипторинку й не підтримувати CBDC (цифрові валюти центробанків), адже вважає, що це загроза для приватності та свободи громадян.