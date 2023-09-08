Рекомендации по стабилизации крипторинка

Целью инициативы является объединить стандарты и разные позиции для смягчения рисков, вытекающих из связанной с криптовалютами деятельности. Речь идет о рисках в случае волатильности стейблкойнов.

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Также авторы напомнили, что DeFi-протоколы существенно не отличаются от TradFi. Эти платформы способны усилить следующие риски:

  • несоответствие ликвидности и сроков погашения;
  • операционная хрупкость;
  • взаимосвязанность и чрезмерный леверидж

Заявления о децентрализации часто не выдерживают критики. Сейчас DeFi может демонстрировать неясные, непрозрачные, непроверенные структуры управления, легко поддающиеся манипулированию, которые могут подвергать пользователей рискам,
– указано в документе.

МВФ предусматривает регуляцию, а не запрещение сектора криптоактивов. Рекомендации направлены на:

  • наращивание институционального потенциала вне юрисдикций G20;
  • усиление глобальной координации, сотрудничества и обмена информацией;
  • устранение пробелов в данных, необходимых для понимания экосистемы быстро меняющейся криптовалют.

Кандидат в президенты США хочет зарплату в крипте

Кандидат от Республиканской партии и мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что хочет получать зарплату в биткойнах, в случае своего избрания на пост президента США.

Я делаю это сейчас в должности мэра Майами и не вижу причин, почему бы мне не делать это в должности президента,
– сказал он.

Также он пообещал содействовать крипторинку и не поддерживать CBDC (цифровые валюты центробанков), считает, что это угроза для конфиденциальности и свободы граждан.