Рекомендации по стабилизации крипторинка
Целью инициативы является объединить стандарты и разные позиции для смягчения рисков, вытекающих из связанной с криптовалютами деятельности. Речь идет о рисках в случае волатильности стейблкойнов.
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Также авторы напомнили, что DeFi-протоколы существенно не отличаются от TradFi. Эти платформы способны усилить следующие риски:
- несоответствие ликвидности и сроков погашения;
- операционная хрупкость;
- взаимосвязанность и чрезмерный леверидж
Заявления о децентрализации часто не выдерживают критики. Сейчас DeFi может демонстрировать неясные, непрозрачные, непроверенные структуры управления, легко поддающиеся манипулированию, которые могут подвергать пользователей рискам,
– указано в документе.
МВФ предусматривает регуляцию, а не запрещение сектора криптоактивов. Рекомендации направлены на:
- наращивание институционального потенциала вне юрисдикций G20;
- усиление глобальной координации, сотрудничества и обмена информацией;
- устранение пробелов в данных, необходимых для понимания экосистемы быстро меняющейся криптовалют.
Кандидат в президенты США хочет зарплату в крипте
Кандидат от Республиканской партии и мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что хочет получать зарплату в биткойнах, в случае своего избрания на пост президента США.
Я делаю это сейчас в должности мэра Майами и не вижу причин, почему бы мне не делать это в должности президента,
– сказал он.
Также он пообещал содействовать крипторинку и не поддерживать CBDC (цифровые валюты центробанков), считает, что это угроза для конфиденциальности и свободы граждан.