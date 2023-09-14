Миллиардер держит все активы в крипте
Рикардо Салинас Плиего держит в биткойнах следующие активы:
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- платформу MicroStrategy;
- несколько майнинговых компаний;
- нефтяные предприятия;
- добыча золота.
Я должен воздать должное моему другу Сейфедину Аммусу за его книгу "Стандарт Биткойна". Он действительно все объяснил. Он собрал в одной небольшой книге все, что касается Биткоина, истории денег, как они развивались, как ими злоупотребляло правительство. Это Библия,
– рассказал миллиардер.
Эта книга дала бизнесмену представление о преимуществах флагманского актива децентрализованных финансов (DeFi), к которым относится отсутствие возможности для манипуляций или злоупотреблений со стороны властей.
МВФ и РФС порекомендовали, как управлять активами
DeFi-протоколы не отличаются существенно от TradFi, напомнили в Совете по финансовой стабильности (РФС) и МВФ. Такие платформы могут усилить следующие риски:
- несоответствие ликвидности и сроков погашения;
- операционная хрупкость;
- взаимосвязанность и чрезмерный леверидж
Заявления о децентрализации часто не выдерживают критики. Сейчас DeFi может демонстрировать неясные, непрозрачные, непроверенные структуры управления, легко поддающиеся манипулированию, которые могут подвергать пользователей рискам,
– указано в документе.
Они порекомендовали принять меры в:
- наращивании институционального потенциала за пределами юрисдикций G20;
- усиление глобальной координации, сотрудничества и обмена информацией;
- устранении пробелов в данных, необходимых для понимания экосистемы быстро меняющейся криптовалют.