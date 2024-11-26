Вартість найпопулярніших криптовалют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 26 листопада курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:
- Bitcoin (BTC) – 93,55 тисячі долара за монету (-5,23% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,38 тисячі долара за монету (-1,69% за добу).
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Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.
На скільки опустився курс біткойна
- Ще раніше біткойн наближався до магічної позначки 100 тисяч доларів. І це майже трапилося.
- Станом на 21 листопада курс вперше перевищив позначку в 98 тисяч доларів й оновила історичний максимум.
- Водночас на сьогодні ціна вже опустилася на 4,5 тисячі доларів.