Украина заняла 5 место по уровню принятия криптоактивов

В общем, первая пятерка лидеров выглядит так:

Читайте также За неправильную трактовку закона: корейский биткойн-кредитор будет судиться с регуляторами

Индия;

Нигерия;

Вьетнам;

США;

Украина.

Также мы заняли 3-е место по качеству централизованного обслуживания. Однако самые плохие показатели мы продемонстрировали с DeFi-сегментом и объемами торгов на P2P-биржах, соответственно мы заняли 10 и 11 места.

Также в рейтинге принимали участие такие страны как Филиппины, Индонезия, Пакистан, Таиланд, Бразилия, Китай, Турция и Великобритания.

Обратите внимание! Принятие криптовалюты в мире уменьшается, его пик пришелся на ІІ квартал 2021 года. Наиболее заинтересованными в этой сфере остаются регионы Центральной, Южной Азии и Океании.

Мексиканский бизнесмен держит все свои активы в биткойнах

Миллиардер Рикардо Салинас Плиего держит в биткойнах все свои активы. К ним относятся:

платформу MicroStrategy;

несколько майнинговых компаний;

нефтяные предприятия;

добыча золота.

На такой поступок его вдохновил лед друга, где он узнал преимущества флагманского актива децентрализованных финансов (DeFi).

Я должен воздать должное моему другу Сейфедину Аммусу за его книгу "Стандарт Биткойна". Он действительно все объяснил. Он собрал в одной небольшой книге все, что касается Биткоина, истории денег, как они развивались, как ими злоупотребляло правительство. Это Библия,

– рассказал миллиардер.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.