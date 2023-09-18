Украина заняла 5 место по уровню принятия криптоактивов
В общем, первая пятерка лидеров выглядит так:
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- Индия;
- Нигерия;
- Вьетнам;
- США;
- Украина.
Также мы заняли 3-е место по качеству централизованного обслуживания. Однако самые плохие показатели мы продемонстрировали с DeFi-сегментом и объемами торгов на P2P-биржах, соответственно мы заняли 10 и 11 места.
Также в рейтинге принимали участие такие страны как Филиппины, Индонезия, Пакистан, Таиланд, Бразилия, Китай, Турция и Великобритания.
Мексиканский бизнесмен держит все свои активы в биткойнах
Миллиардер Рикардо Салинас Плиего держит в биткойнах все свои активы. К ним относятся:
- платформу MicroStrategy;
- несколько майнинговых компаний;
- нефтяные предприятия;
- добыча золота.
На такой поступок его вдохновил лед друга, где он узнал преимущества флагманского актива децентрализованных финансов (DeFi).
Я должен воздать должное моему другу Сейфедину Аммусу за его книгу "Стандарт Биткойна". Он действительно все объяснил. Он собрал в одной небольшой книге все, что касается Биткоина, истории денег, как они развивались, как ими злоупотребляло правительство. Это Библия,
– рассказал миллиардер.