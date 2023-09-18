Украина заняла 5 место по уровню принятия криптоактивов

В общем, первая пятерка лидеров выглядит так:

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  • Индия;
  • Нигерия;
  • Вьетнам;
  • США;
  • Украина.

Также мы заняли 3-е место по качеству централизованного обслуживания. Однако самые плохие показатели мы продемонстрировали с DeFi-сегментом и объемами торгов на P2P-биржах, соответственно мы заняли 10 и 11 места.

Также в рейтинге принимали участие такие страны как Филиппины, Индонезия, Пакистан, Таиланд, Бразилия, Китай, Турция и Великобритания.

Мексиканский бизнесмен держит все свои активы в биткойнах

Миллиардер Рикардо Салинас Плиего держит в биткойнах все свои активы. К ним относятся:

  • платформу MicroStrategy;
  • несколько майнинговых компаний;
  • нефтяные предприятия;
  • добыча золота.

На такой поступок его вдохновил лед друга, где он узнал преимущества флагманского актива децентрализованных финансов (DeFi).

Я должен воздать должное моему другу Сейфедину Аммусу за его книгу "Стандарт Биткойна". Он действительно все объяснил. Он собрал в одной небольшой книге все, что касается Биткоина, истории денег, как они развивались, как ими злоупотребляло правительство. Это Библия,
– рассказал миллиардер.