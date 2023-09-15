Корейская компания будет судиться с регуляторами
Представители компании заявили, что предъявленные Комитетом по финансовым услугам (FSC) обвинения в мошенничестве и растрате необоснованны. Они считают, что регулятор специально пользуется отсутствием четких правил по крипте.
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1 сентября FSC порекомендовал уволить генерального директора Delio Чон Сан Хо, который в компании протрактовали как давление со стороны властей страны. Также был наложен трехмесячный запрет на ведение бизнеса, а арестовавшие активы могут угрожать деятельности Delio.
Мексиканский бизнесмен держит свои активы в биткойнах
Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего держит такие активы в крипте:
- платформу MicroStrategy;
- несколько майнинговых компаний;
- нефтяные предприятия;
- добыча золота.
Я должен воздать должное моему другу Сейфедину Аммусу за его книгу "Стандарт Биткойна". Он действительно все объяснил. Он собрал в одной небольшой книге все, что касается Биткоина, истории денег, как они развивались, как ими злоупотребляло правительство. Это Библия,
– рассказал миллиардер.
Именно эта книга дала бизнесмену представление о преимуществах криптовалюты децентрализованных финансов (DeFi).